Nach Ende einer Ära: Matzen hat neuen Coach

Trainer Milan Orlovsky und fünf Spieler wurden am Samstag gegen Obersiebenbrunn verabschiedet. Im letzten Spiel für Matzen durften sie noch einmal einen Sieg bejubeln, das Goldtor erzielte ausgerechnet Kapitän Paul Lima, der als einer der fünf Akteure aufhört.

Mit ihm gehen auch Lukas Kucera, Pavel Velecky, Radek Polach und Pavol Matejov. Mit dem Quartett verliert Matzen nicht nur absolute Leistungsträger, sondern auch über 350 Tore in den letzten Jahren. Sektionsleiter Franz Dorn berichtete: „Wir machen einen Umbruch mit jungen Spielern, wollen aber schon auch ein bisschen nachrüsten. Wir schauen uns das an, natürlich brauchen wir auch zwei, drei Gestandene, die die Jungen führen.“

Dazu findet am Mittwoch in Matzen das Abschlusstraining statt, das zum größten Teil aus einem internen Spiel bestehen wird. Dabei will man sich mehrere Testpiloten und potenzielle Neuzugänge für die nächste Saison anschauen. „Ja, da kommen ein paar Probespieler. Bis jetzt wissen wir aber noch nichts, was Neuzugänge betrifft. Am Mittwoch wird dann geredet“, erklärte Dorn, dass es bis dato noch keine Neuverpflichtungen auf dem Spielersektor gibt.

Ein Jugendtrainer aus Wien

Was die Trainerposition betrifft, wurde man aber schon fündig – und zwar in Wien. Dalibor Rakic kommt aus der Hauptstadt. Dort coachte er in den letzten zehn Jahren diverse Jugendmannschaften beim SV Donau – zuletzt die U11. Jetzt bekommt er die Chance im Erwachsenenfußball und übernimmt zum ersten Mal eine Kampfmannschaft.