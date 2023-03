Premiere für neues Ballfangnetz

Anfang des Jahres legten die Verantwortlichen des SC Matzen die Ohren an, als sie die eigene Sportanlage inspizierten. Der starke Sturm hatte das Ballfangnetz hinter jenem Tor stark beschädigt, das sich von der Tribüne aus links befindet. „Manche Rohre sind schräg gestanden, aber gleich so 45 Grad“, erinnert sich Obmann Michael Bareck.

So war man also gefordert, bis zum Rückrundenstart am vergangenen Samstag gegen Markgrafneusiedl neue Pfosten und ein neues Netz zu montieren. Das gelang. Zwei Wochen lang arbeitete eine Gruppe um Obmann-Stellvertreter Stefan Wasinger an der neuen Variante. Rohre wurden organisiert, einbetoniert, ineinander gesteckt, und mit einem schönen, neuen Netz versehen. Auch für die Kosten kam der SC Matzen selbst auf.

Die Spieler konnten am Samstag also schon wieder ohne schlechtes Gewissen über oder neben das Tor ballern. Doch sie trafen auch ins Schwarze. Matzen gewann das Auftaktspiel mit 3:2.