Rakic ist nicht mehr Trainer

Im Juli gekommen, im September schon wieder weg: Nach sieben Punkten in sieben Runden trennen sich der SC Matzen und Trainer Dalibor Rakic. Nach dem großen Umbruch im Sommer setzte sich der Klub laut Sektionsleiter Franz Dorn das Ziel, bevorzugt junge Spieler einzusetzen und dafür auch einen Platz im unteren Tabellenmittelfeld in Kauf zu nehmen. Bei einer Sitzung nach dem Dienstag-Training mit Rakic und Teilen des Vorstandes (Dorn war selbst nicht dabei, Anm.) bezüglich der sportlichen Zukunft kam es schließlich zu Meinungsverschiedenheiten, die für die Trennung ausschlaggebend waren.

„Unsere sportlichen Ziele liegen zu weit auseinander und deshalb haben wir im guten Einvernehmen mit sofortiger Wirkung unsere Tätigkeit beendet“, so Rakic. Dies betonte auch Dorn: „Er hat ein gutes Training gemacht und es gab keinen Streit. Das Niveau von den letzten Jahren haben wir nicht, wir müssen schauen dass jetzt Ruhe einkehrt“. Dass sich beim 0:4 in Breitensee einige Spieler Wortgefechte mit Rakic geliefert haben dürften, war laut Dorn kein beitragender Faktor. Wer am Samstag gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen auf der Bank sitzt ist noch unklar, der Funktionär will jedenfalls „keine Schnellschüsse“.