1:10! Derby endete zweistellig

Seit Einführung des Online-Systems in der Saison 2007/08 trafen die Nachbarortschaften Matzen und Groß-Schweinbarth nicht auf Pflichtspiel-Ebene aufeinander – die Blau-Gelben spielten stets in der 2. Klasse Marchfeld, der SVG in der Weinviertel Süd-Staffel. Am Samstag war's aber soweit, und das erste Duell seit vielen Jahren vor 120 Zuschauern in Matzen sollte zu einem rabenschwarzen Tag für Blau-Gelb werden. Schon nach sechs (!) Minuten sah Fidan Pllana nach einem groben Foul und einem anschließenden Stoß gegen Rene Stejskal in einer Aktion Gelb und Gelb-Rot. „Der hatte einen schlechten Tag und ist schon zu spät zum Match gekommen“, war Spielertrainer Maximilian Ehrenhofer ratlos.

Seine ersatzgeschwächte Elf hielt bis zur Pause noch ein 0:3, lief in Durchgang zwei aber in ein 1:10-Debakel – damit wurde das 1:8 vom vorherigen Heimspiel gegen Dürnkrut/Jedenspiegen getoppt, eine derart hohe Niederlage gab es seit mindestens 16 Jahren nicht. Kurios: Die Reserven trennten sich ebenfalls mit 1:10.

Fünf Gegentore in acht Minuten

Vor allem das Auseinanderbrechen in Hälfte zwei, als man fünf Tore binnen acht Minuten kassierte, schockierte Ehrenhofer: „Nach dem 1:4 war es ganz vorbei, da haben alle die Köpfe hängen gelassen.“ Zumindest ein paar Punkte wolle man bis Winter holen, so der Spielertrainer, vielleicht schon gegen Gänserndorf-Süd. Von der Bank kam beim 1:10 neben den 2008er-Jahrgängen Florian Souri und Maximilian Schmid auch der frisch angemeldete Jovan Lepic, der sein letztes Spiel zuvor 2014 in der Donaufeld-Jugend absolviert hatte und über Daniel Tomic zum Klub gelotst wurde.

Höchster Sieg seit vier Jahren

Für Groß-Schweinbarth war es neben dem achten Sieg in Folge auch der höchste Erfolg seit Mai 2019, als man 10:0 gegen Nie-derabsdorf gewann. Eine Parallele zum Samstag: Auch damals traf Daniel Hofer doppelt. Heraus ragten im Derby aber Raphael Marko und Verteidiger (!) Manuel Loibl mit einem Hattrick – Letzterer ausschließlich mit Toren nach Eckbällen. „Wir haben top gespielt, aber es gab auch wenig Gegenwehr“, war Sektionsleiter Lukas Widhalm ehrlich. In Hälfte zwei wurden bereits Stützen für die nächsten Spiele geschont. In den kommenden Wochen wird es für den SVG nämlich härter: Zunächst empfängt man Markgrafneusiedl, dann geht es nach Angern