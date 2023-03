Der steinige Weg zurück

In der Sommervorbereitung stoppte Neuzugang Mefail Bedzeti ein Kreuzbandriss, wenig später traf es auch Obersiebenbrunn-Kapitän Daniel Rauschitz: Er erlitt einen Achillessehnenriss. Mittlerweile sind die beiden Mittelfeldspieler auf einem guten Weg zurück. Pressesprecher Florian Mitlöhner berichtete: „Sie arbeiten am Comeback, schauen wir einmal, wie schnell es geht.“ Er möchte seinen Jungs Zeit geben und nichts überstürzen: „Lieber etwas länger warten, als dann gleich wieder verletzt sein.“

Was die aktuelle Vorbereitung betrifft, ist er zwiegespalten: „Die Trainingsbeteiligung ist durchschnittlich. An schlechten Tagen haben wir nur zwölf Spieler, an guten über 20. Das kennt man aber aus den letzten Jahren.“ Positiver sieht er die wöchentliche Spinningeinheit: „Da ziehen die Burschen brav mit.“ Nach der Testspielniederlage gegen Marchegg (1:7) konsolidierte sich der SCO und remisierte zuletzt zweimal – gegen Inzersdorf und Donaustadt.