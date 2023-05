Mit Kolar kam die Leichtigkeit zurück

Mit dem 3:2-Erfolg in Markgrafneusiedl untermauerte der SC Obersiebenbrunn seine Formstärke. Seit Rückrundenstart holten die Mannen von Trainer Rudolf Kolar 13 Punkte aus 15 Spielen und sind damit punktegleich mit Auersthal zweitbestes Frühjahrsteam.

„Wir sind noch nicht auf der Konstanz, die wir haben wollen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg“, sieht Pressesprecher Florian Mitlöhner trotz der starken letzten Wochen noch Luft nach oben. Kolar, der zum Frühjahrsstart wieder übernahm, nachdem er schon in der Vorsaison an der Seitenlinie gestanden war, dann aufgrund seines Berufs aber kürzertreten hatte müssen, ist ein Baustein des SCO-Erfolgs. Er soll auch in der nächsten Spielzeit auf der Kommandobrücke stehen, wie Mitlöhner bekräftigte: „Momentan gibt es überhaupt kein Thema. Er macht sehr gute Arbeit, das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Er ist unumstritten und definitiv unser Mann, wir planen mit ihm.“

Schon wieder eine Knieverletzung

Nicht ganz so positiv wie der aktuelle Lauf kam die 84. Spielminute gegen Markgrafneusiedl um die Kurve. Dominik Pipp verletzte sich am Knie, musste mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden und wartet jetzt auf seine Diagnose. „Wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmes ist“, drückt Mitlöhner im Namen des Vereins die Daumen. Obersiebenbrunn ist ohnehin verletzungsgebeutelt: Schon Anfang April zog sich Youngster Maximilian Zbik einen Kreuzbandriss zu und wird vermutlich auch noch den ganzen Herbst nicht spielen können.

Kapitän Rauschitz ist wieder da

Einer, der in seiner Karriere auch schon viel einstecken musste, ist dagegen nach elf Monaten zurück auf dem Feld: Daniel Rauschitz. Zuletzt bremste den Mittelfeldmann ein Achillessehnenriss aus, gegen Markgrafneusiedl gab er in der Reserve sein Comeback und nahm danach bei der Kampfmannschaft auf der Bank Platz. „Das ist sehr erfreulich, wir wollen aber nichts überstürzen. Vielleicht geht sich in dieser Saison noch ein Kampfmannschaftseinsatz aus, aber er soll sich die Zeit nehmen, die er braucht“, macht Mitlöhner seinem Kapitän absolut keinen Stress.