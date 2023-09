Der neue Trainer ist gefunden

Nach dem Rücktritt von Robert Nemeth musste sich Ollersdorf bereits sehr früh in der Saison auf Trainersuche begeben. Diese dauerte laut dem stellvertretenden Sportlichen Leiter David Nimmerrichter zwar „länger als erhofft“, nun ist sie aber zu Ende: Daniel Glowacki übernimmt beim SCO und leitete bereits am Dienstag sein erstes Training. Der gebürtige Wiener kickte jahrelang für Admira Technopool und SV Donau in der Stadtliga und hätte als Spieler „noch mehr erreichen können, wenn ich nicht faul gewesen wäre“, wie er mit einem Lachen anmerkte. In der Region kennt man ihn wegen seines Karriereausklangs in Bad Pirawarth und als Co-. bzw. Reserve-Trainer in Deutsch-Wagram unter Horst John.

„Wir sind über Mundpropaganda auf ihn gekommen“, so Nimmerrichter, genauer gesagt spielte Glowackis Ex-Schützling und Obersiebenbrunn-Kicker Samuel Soltane eine tragende Rolle beim Zustandekommen des Kontakts. Bei Telefonaten und einem Treffen kamen beide Seiten schnell zusammen. „Er ist ein kommunikativ guter Mensch und ein leiwander Kerl. Viel Ahnung vom Kicken hat er auch“, so Nimmerrichter. Glowacki bestätigte: „Wir waren schnell auf einer Wellenlänge. Ich bin froh über die Chance“. Mit Groß-Schweinbarth und Angern stehen dem Neo-Coach, der „gerne gegnerorientiert“ spielt, gleich einmal zwei harte Brocken bevor, FCA-Topstürmer Robert Siegl kennt er bestens: „Ich hab jahrelang mit ihm gespielt, er ist wie ein offenes Buch für mich“.