Nemeth nicht mehr Coach

Nach nicht einmal einem Jahr trennen sich Ollersdorf und Trainer Robert Nemeth. Bei einem Gespräch mit Teilen des Vorstands kam es in der Vorwoche zu Auffassungsunterschieden, die für den scheidenden Coach ausschlaggebend waren: „Da gab es Meinungsverschiedenheiten bei Aufstellung, Taktik und so weiter. Mir redet keiner in die Aufstellung rein, da hab ich meine Prinzipien.“ Laut eigener Aussage schlief Nemeth zwei Nächte darüber, ehe er sein Amt zurücklegte. Der Sieg in Großengersdorf bereitete ihm große Freude, wie er erzählte.

David Nimmerrichter, der stellvertretende Sportliche Leiter, bestätigte Nemeths Sicht im Groben, beschwichtigte aber: „Wir haben alle paar Wochen eine Aussprache, diesmal war sie halt recht schroff, aber nicht ungut. Es war auch ein Gesprächsthema, dass man zwei, drei Positionen anders aufstellen hätte können, etwa nach Trainingsbeteiligung.“ Von Nemeths Entscheidung zeigte man sich sehr überrascht, Nimmerrichter dankte ihm aber: „Wir gehen im Guten auseinander und er hat uns sehr geholfen.“

Beim Sieg in Großengersdorf coachte Nimmerrichter gemeinsam mit Thomas Seidl und Alexander Meißl das Team, die Nachfolgersuche läuft. „Vielleicht findet man einen jungen Modernen wie einen Mrlik oder Kroboth, das würde uns gut tun“, vermutet Nimmerrichter.