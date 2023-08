Schulter kaputt! Goalie fällt aus

Die Ollersdorfer Derby-Niederlage gegen Ebenthal wurde von der schweren Verletzung von Torhüter Markus Gnadenberger überschattet. Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit krachte der Schlussmann bei einer Parade mit der Schulter gegen die Stange und musste mit der Rettung abtransportiert werden.

„Bei einem Schuss ins lange Eck dachte ich: 'Da muss ich irgendwie hin', und dann bin ich schön eingeschlagen. Ich hab die Augen halt nur auf dem Ball, zumindest hab ich ihn gehalten“, konnte Gnadenberger am Sonntag schon wieder lachen. „Ich hab sofort gewusst, dass es das war, ich bin mit dem Kopf und der Schulter gegen die Stange geprallt“, so der Schlussmann. Die Diagnose war dementsprechend verheerend: Alle Bänder in der Schulter sind gerissen, dazu kommen eine Gehirnerschütterung und Prellungen von Hand, Schädel, Schultergelenk und Brustkorb. Auf der Rockwood-Skala, die das Ausmaß der Schulterschiefstellung angibt, erreicht Gnadenberger Stufe fünf von sechs möglichen: „Ich kann so gut wie nichts tun und nehme den ganzen Tag Schmerzmittel.“

Immerhin naht die Operation bereits: „Wenn es gut läuft werde ich in zwei Wochen von einem Privatarzt operiert. Die Schiefstellung vom Schlüsselbein muss schnell operiert werden wenn ich weiterspielen will, sonst wächst es falsch zusammen.“ Die anstehende Operation ist eine Arthroskopie, für Gnadenberger also „nicht so wild. Zum Glück hab ich private Kontakte und bin da bei einem Schulterspezialisten.“

Trainer Robert Nemeth richtete aus: „Das Jahr ist einmal gelaufen für ihn. Wir wünschen ihm alles Gute.“ Vorerst wird Ersatzmann Nicolas Bertl das Tor hüten.