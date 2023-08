Schlafender Riese soll geweckt werden

Unschön ging das Kapitel des 1932 gegründeteten SC Untersiebenbrunn im Jahr 2005 zu Ende. Nach dem kurzen Intermezzo als „SC Interwetten“ (von 2001-2004), bei dem man unter aderem 2002 ins Cupviertelfinale einzog und auf dem Weg dahin die Wiener Austria eliminierte, ging es 2005 wirtschaftlich nicht weiter. Der einst erfolgreichste Marchfelder Klub musste die Segel streichen.

Als Nachfolgeverein wurde der FC Untersiebenbrunn 1932 gegründet, der sich in der 2. Klasse Marchfeld bis März 2017 hielt und schließlich stillgelegt wurde. Der damalige Obmann Franz Amon trat nach 17 Jahren im Verein zurück. Schon 2018 gab es – unter Alexander Rakowitz – einen Comeback-Versuch, der jedoch kläglich scheiterte. Im Herbst 2019 zog man sich abermals aus dem Spielbetrieb zurück.

Neo-Obmann ist von der Geschichte begeistert

Jetzt – im Spätsommer 2023 – soll alles anders werden. Der SCU will mit Frühjahr 2024 zurück ins Geschehen, mit der Saison 2024/25 dann auch wieder am Spielbetrieb der 2. Klasse Marchfeld teilnehmen. Seit rund zwei Wochen gibt es einen Vorstand, dem Goran Subic als Obmann vorsteht. Was die Formalitäten betrifft, stehe man schon mit der BH in Gänserndorf in Kontakt- Der 40-Jährige, der als Spieler noch in Wien beim Prater SV tätig ist, erklärte seine Motivation dahinter: „Ich kenne viele Leute, die früher dort gespielt haben, es ist sehr schade dass es den Verein nicht mehr gibt, wir wollen ihn wiederbeleben. Der Verein hat eine sehr schöne Geschichte.“

Die neuerliche Reanimation soll diesmal aber von Dauer sein, nicht wie 2018 gleich wieder abgebrochen werden. Es soll sowohl eine Reserve, als auch Nachwuchsmannschaften in Untersiebenbrunn geben: „Mein Ziel ist es, dass wir wieder eine Mannschaft aufbauen, jetzt ist eh noch viel Zeit dafür. Wir wollen im Frühjahr schon Freundschaftsspiele machen“, so Subic. Er fühlt sich bereit, möchte alsbald loslegen: „Wir wollen jetzt schon starten mit individuellen Trainings mit Kindern und Erwachsenen“. Gespielt werden soll in Untersiebenbrunn, das habe Subic in die Wege geleitet: „Ich hab schon mit der Bürgermeisterin geredet, es ist genug Zeit, dass wir alles vorbereiten. Es hat halt vier, fünf Jahre keiner mehr dort gespielt, aber wir werden sicher Unterstützung von der Gemeinde kriegen“.

Bürgermeisterin gibt sich zurückhaltend

Dagmar Zier, Bürgermeisterin von Untersiebenbrunn, stieg auf NÖN-Nachfrage gehörig auf die Bremse: „Ich halte das für sehr vorwitzig. Es gibt noch keine Vereinbarung mit der Gemeinde. Eine solche muss erst durch den Gemeinderat gehen.“ Sie selbst habe am Freitag nur ein E-Mail erhalten, dass sich der SC Untersiebenbrunn neu formieren möchte.

Und – sollte mit der Gemeinde alles geklärt werden – mit welchem Spielermaterial will der Neo-Obmann das Projekt realisieren? „Es kommen wohl einige Spieler die ich aus Wien kenne. Wir suchen jetzt schon, wir brauchen eh 40 Leute für beide Teams“. Zudem will man Spieler (bzw. auch Kinder) aus dem Ort zum Klub zurückholen, die jetzt bei anderen Klubs gemeldet sind.

Subic denkt indes schon einen Schritt weiter, will für die anstehende Spielzeit dann auch einen anständigen Coach an der Seitenlinie stehen haben. Laut eigener Aussage handelt es sich dabei um einen serbischen Profi-Trainer, der in der Vergangenheit auch schon in Österreich trainierte. Namen gab es freilich noch keinen von Subic: „Da kann ich noch nicht sagen, wer es ist.“