Kuriose Sperre für Kühnert

Viermal Unsportlichkeit, einmal Foul – Obersdorfs Simon Kühnert sah gegen Angern zum fünften Mal in dieser Spielzeit Gelb und musste gegen Gänserndorf zuschauen.

Drei der vier „unsportlichen gelben Karten“ haben denselben, durchaus kuriosen Hintergrund. Der Außenbahnspieler warf nämlich oftmals ein, obwohl der Schiedsrichter das Out für den Gegner gab. So heimste Kühnert gleich mehrere gelbe Karten ein. „Wir haben generell viele Ausfälle“, hadert Sektionsleiter Helmut Diwald mit der derzeitigen Situation. So musste er beim 1:3 gegen Gänserndorf auch auf seine Söhne Luca und Marcel verzichten, dazu fehlte Ex-Wolkersdorfer Maximilian Wittmann. Das Trio dürfte gegen Titelanwärter Strasshof wieder dabei sein, auch Kühnert ist nach seiner Sperre retour.

Vor dem Duell mit dem Dritten meinte Diwald im Spaß: „Sie sind schlagbar, weil sie haben gegen Matzen auch verloren.“ (Anm.: Die einzige SVS-Niederlage basiert auf einem Formalfehler, Matzen gewann nachträglich. Die NÖN berichtete).