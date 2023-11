Historischer dritter Sieg

6:2 gegen Obersiebenbrunn, 1:0 gegen Breitensee und nun 3:1 gegen Weikendorf – Obersdorf/Pillichsdorf feierte den dritten Sieg in Folge. Nach 2:0-Führung erweckte man laut Sektionsleiter Helmut Diwald allerdings „aus dem Nichts einen eigentlich geschlagenen Gegner wieder zum Leben“. Maximilian Wittmann sah in der Schlussphase beim Stand von 2:1 Gelb-Rot, Weikendorf traf per Freistoß die Latte und dann hielt Goalie Marcel Amon auch noch einen Elfmeter.

Mit dem nötigen Glück brachte die Mikic-Elf den dritten Sieg in Folge über die Zeit, Joker Alexander Strobl erzielte sogar mit seinem ersten Kampfmannschaftstor überhaupt den 3:1-Endstand. Der war historisch: Drei Siege in Folge waren dem SCU zuletzt vor vier Jahren, im September 2019, gegen Hohenruppersdorf, Ebenthal und Paasdorf/Atzelsdorf gelungen.

Am Sonntag trifft man auf die ebenfalls formstarken Gänserndorf-Süder, Diwald sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle: „Wenn man die Tabelle richtig liest, ist Süd weiter vorne einzuordnen. Das ist ein ganz starker Gegner, wir erhoffen uns einen Punkt.“

Großengersdorf: Erster Heimsieg seit Comeback

Nicht nur geografisch, sondern auch in der Tabelle sind die beiden Bezirksklubs mit den Rängen sieben und acht Nachbarn. Großengersdorf feierte am Samstag den ersten Heimsieg seit dem Comeback und damit seit dem 3:2 gegen Großebersdorf im Mai 2022. Wieder tat sich das Team von Walter Kratochwille vor den 120 Zuschauern im heimischen Waldstadion schwer, Verteidiger Julian Hirschvogl musste früh verletzt raus und nach dem 0:1 gab Kratochwille zu: „Da hab ich geglaubt, unsere Negativ-Serie geht weiter.“ Binnen fünf Minuten war die Partie dank Treffern von Marcel Maxa und Patrick Mauser aber gedreht, zum zweiten Mal in Folge siegte man 2:1.

Am Sonntag fährt man nach Weikendorf, dort geht es um die Fortführung der starken Auswärtsserie: In den bisherigen sieben Partien in der Fremde blieb Grün-Weiß ohne Niederlage. „Das ist eine junge Truppe, wir dürfen sie nicht unterschätzen“, meinte Kratochwille, der am Sonntag natürlich trotzdem Punkte mitnehmen will.