Siegesserie geht weiter

Das Duell zwischen den formstarken Teams aus Gänserndorf-Süd (vier Siege in Serie) und Obersdorf (drei) endete trotz ausgeglichenem Verlauf mit einem deutlichen 3:0-Sieg der Mikic-Elf, womit der Erfolgslauf der Blau-Gelben weitergeht. Thomas Neid traf doppelt, auch Goalie Marcel Amon ragte mit einigen Paraden heraus. „Der Sieg war verdient, wir waren halt effizient und Gänserndorf-Süd hat seine Chancen nicht gemacht“, meinte Sektionsleiter Helmut Diwald nach dem nun vierten Erfolg in Serie.

Damit überwintert das Team von Vidan Mikic im schlechtesten Fall auf Rang acht, besser war man (von der Abbruch-Saison 2020/21 abgesehen) zuletzt 2016/17, als man auf Platz sieben überwinterte. Auch vier Siege in Folge gab es in Obersdorf lange nicht mehr. Saisonübergreifend gelang dies in den letzten drei Runden 2018/19 plus dem ersten Spiel 2019/20.

Wirklich am Stück gewann man zuletzt viermal in Folge im Herbst 2014 mit Siegen über Groß-Schweinbarth (4:1), Auersthal (3:2), Schrick (3:1) und Großebersdorf (3:0). Mit Hohenruppersdorf (5:0) wurde sogar noch ein fünfter Gegner bezwungen, damals beendete man unter Christian Malek am Trainerstuhl die Herbstsaison auf Rang zwei. Mit Ebenthal als Gegner am Sonntag scheint auch diesmal ein fünfter Sieg in Serie nicht unrealistisch, Diwald bleibt aber bescheiden: „Es ist wohl ein Gegner auf Augenhöhe, ich bin da etwas vorsichtig. Ein fünfter Sieg wäre megaschön, aber wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir würden uns gern mit Punkten verabschieden.“

Großengersdorf war aufgrund der unwetterbedingten Absage der Partie in Weikendorf spielfrei, kommende Woche trifft die Kratochwille-Elf im letzten Heimspiel auf Gänserndorf-Süd.