Quote in einem Spiel verdoppelt

Zehn Spiele und nur sechs Tore: Obersdorf stellte bis Samstag die mit Abstand schwächste Offensive der Liga, holte dennoch immerhin acht Zähler. Gegen Obersiebenbrunn wurde alles anders, das Team von Vidan Mikic gewann mit 6:2 und feierte so den dritten Saisonsieg. Die in den letzten Jahren stets offensiv schwachen Obersdorfer erzielten in einem Spiel also gleich viele Tore wie in der ganzen bisherigen Saison. Mehr als ein halbes Dutzend Treffer hatte es zuletzt 2019 gegeben, als man mit 10:0 in Prinzendorf siegte.

Kurios: Mario Koldas (laut Sektionsleiter Helmut Diwald „ein 1,70-m-Riese“) erzielte per Kopf das 1:0 und musste zur Pause mit muskulären Problemen raus. Für das Spiel gegen Breitensee werden die Personalprobleme in der Defensive noch größer: Luca Diwald ist gelbgesperrt, Bruder Marcel fällt mit Oberschenkelproblemen aus und Maximilian Wittmann war am Samstag noch krank. Zumindest vorne gab es bekanntlich Grund zum Jubeln, zudem schnürte Michal Zimcik seinen ersten Hattrick für Blau-Gelb.

Last-Minute-Pleite für Großengersdorf

Großengersdorf wartet dagegen weiterhin auf ein Erfolgserlebnis im heimischen Waldstadion, war diesmal aber gegen Strasshof sehr nahe an einem solchen dran: Erst in Minute 94 erzielte Milos Glisic das 1:2 und sorgte für einen glücklichen Sieg der Gäste. „Leider haben wir uns nicht mit einem Punkt belohnt, aber es war ein toller Kampf von meiner Mannschaft“, meinte Trainer Walter Kratochwille.

Die Heimbilanz sieht mit einem Punkt aus fünf Spielen unverändert schlecht aus. Am Samstag geht es nach Obersiebenbrunn. In der Fremde sind die Grün-Weißen ja weiterhin ungeschlagen.