Rund um die Uhr mit Fußball beschäftigt

Zumindest für Außenstehende etwas überraschend kürte Obersdorf/Pillichsdorf den bisherigen Co-Trainer Vidan Mikic zum Kampfmannschafts-Trainer für die kommende Saison. Schließlich war der Aufstieg des 30-Jährigen durchaus kometenhaft: Als „Co“ der Gänserndorf-Süd-Frauen begann er 2020/21 seine Trainerkarriere, die Saison darauf wurde er dort zum Chef, nach Einstellung der „Süder“ Frauensektion wechselte Mikic nach Obersdorf und nach einer Saison als Reserve-Trainer darf er nun die Kampfmannschaft coachen.

Mikic selbst weiß, warum man ihn als Nachfolger auswählte: „Da wurde die gute Arbeit in der Reserve belohnt, man hat gesehen dass ein Konzept da war. Die Mannschaft ist voll mitgegangen und hat sich extrem weiterentwickelt, das hat man gesehen und die Chemie hat auch gepasst.“ Die Statistik untermauert das: Auf sieben Punkte und zwölf erzielte Tore im Herbst folgten 18 Punkte und 30 Tore im Frühjahr – und das bei einem Altersschnitt von 19 Jahren. Zudem waren laut Mikic alleine von der Reserve bei jedem Training 15 Leute anwesend. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so vielen auffällt, aber ich hatte jetzt auch einige Angebote. Mir war klar, dass ich jetzt eine Kampfmannschaft mache, daran hatte ich keine Zweifel. Da ist für mich nicht viel Unterschied zur Reserve, außer dass es halt mehr ergebnisorientiert ist“, so Mikic. Warum er in Obersdorf blieb? „Wegen dem tollen Umfeld, wir haben viel Qualität und Quantität.“

Perfektionist mit langer Trainingsvorbereitung

Den 30-Jährigen zeichnet laut eigener Aussage einerseits seine direkte Art aus: „Ich sag einem immer ins Gesicht, was ich denke, zu hundert Prozent. Auch wenn es am Anfang vielleicht etwas schmerzt.“ Und dann ist da noch ein Perfektionismus in der Trainingsplanung, der, wie Mikic selbst zugibt, für eine zweite Klasse wohl eher unüblich ist: „Die dauert sehr lange. Ich erarbeite es so, dass die Leute nicht viel Stehzeit haben. Wir haben nur zwei Trainings und da sollen maximal fünf Minuten von den anderthalb Stunden nicht effektiv genutzt werden. Ich schau auch, dass wir 60 bis 70 Prozent der Zeit den Ball am Fuß haben.“ Zudem passe der Neo-Coach – neben einem Grundkonzept mit und gegen den Ball – sein Training stets an den kommenden Gegner oder an „eklatante Fehler aus dem letzten Spiel“ an: „Ich beschäftige mich halt 24/7 mit Fußball. Und das schönste Feedback ist es, wenn die Leute nach dem Training mit dir abklatschen und sagen, dass es ‚saugeil‘ war“, findet Mikic.

Platzierungstechnisch will der neue Übungsleiter erst nach der Vorbereitung ein Ziel ausgeben, weil er abwarten wolle, inwieweit das Team sein Konzept schon umsetzen kann. Eine klare Steigerung zur Vorsaison, wo man in 22 Spielen 15 Punkte erreichte und 23 Tore erzielte, ist für ihn aber Pflicht: „Ich will auf jeden Fall mehr Punkte als Spiele, also alles unter 30 ist inakzeptabel. Unser Ziel muss auch sein, dass wir uns im letzten Drittel verbessern, ich hätte gerne im Schnitt zwei Tore pro Partie.“

Am 6. August wird es dann ernst, in der ersten Runde trifft man auf Hohenruppersdorf, also die einzige Mannschaft, die vergangene Saison in der Tabelle hinter Obersdorf landete.