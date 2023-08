Jedenspeigen ging live

Was man eigentlich eher von Profi-Vereinen kennt, wurde am Freitag am Sportplatz des SV Jedenspeigen Realität: Die Gala-Vorstellung der Kraus-Elf gegen Gänserndorf-Süd konnten sich Interessierte per YouTube-Livestream anschauen, und auch bei weiteren Heimspielen am Jedenspeigner Platz soll dies möglich sein.

Seit Sommer besitzt dieser nämlich ein Videoanalysesystem von „zone14“, das jedes Heimspiel von Herren, Frauen und Kindern aufzeichnet. Zwei Kameras wurden dabei auf einer Stange am Tribünendach installiert. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden wichtige Szenen und die Statistiken einzelner Spieler automatisch erfasst, um die Ausbildung noch professioneller zu gestalten und die taktischen Leistungen der Mannschaften zu verbessern.

„Ich wurde im Frühjahr von zone14 kontaktiert, und nach mehreren Gesprächen haben wir uns entschieden, das System zu erwerben, auch aufgrund der persönlichen Erfahrungen bei Nachbesprechungen unserer Kindermatches. Man kann nur einen Bruchteil der wichtigen Szenen besprechen und die Kinder können sich auch oft nicht erinnern an Situationen, die man zwecks Verbesserung nochmals durchgeht“, begründete Obmann Harald Weiser die Investition. „Mit der Videoanalyse kann man einige individuelle Szenen herausschneiden und ihnen per Mail oder WhatsApp zum Anschauen und Lernen senden.“