Neo-Stürmer trotzt schwerem Erbe

Drei Tore beim Debüt gegen Weikendorf, fünf gegen Gänserndorf Süd, zwei gegen Ebenthal, vier gegen Hohenruppersdorf. Erst Obersdorf am Sonntag konnte SG Dürnkrut/Jedenspeigen-Stürmer Alex Balogh stoppen. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen legte die Kraus-Elf dennoch einen Top-Start hin und lacht punktegleich mit Angern von der Tabellenspitze, der Ungar ist einer der Hauptgründe für den Höhenflug seiner neuen Mannschaft.

Pastucha, Gubancok, Jarabek, Balogh

Dabei hatte der Angreifer ein schweres Erbe in Dürnkrut, kamen doch vor ihm einige namhafte Topstürmer und konnten nicht an ihre vorherigen Leistungen anschließen. Miroslav Pastucha, Marek Gubancok und Tomas Jarabek trafen bei ihren Ex-Vereinen fast nach Belieben, in Dürnkrut stockte der Tor-Motor dann allerdings. Bei Balogh ist das anders, Trainer Hans Kraus tritt aber auf die Euphoriebremse: „Er hat viel Glück gehabt, Wunderstürmer ist er auch keiner. Er ist halt schnell und neu in der Liga“. Gegen Obersdorf blieb Balogh farblos, Kraus war nicht verwundert: „Er ist auch nur ein Mensch, hat gute und schlechte Tage. Zuletzt hatten wir auch gute Teamleistungen“.

Daumen hoch! Alex Balogh wird von den Kollegen gefüttert. Foto: Dominik Siml

Wenn Balogh so weitertrifft und die Defensive rund um Oldie Tomas Knap konstant gut steht, wird man sich in Dürnkrut und Jedenspeigen wohl nach vorne orientieren. Die 14 Treffer von Balogh sind übrigens Spitzenwert unter den Herren-Kampfmannschaften in Niederösterreich.