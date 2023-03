Auersthaler Favoritensieg war früh geschient

In der Anfangsphase überschlugen sich die Ereignisse, denn es hätte nach zwölf Minuten nicht 2:0 für Auersthal, sondern 2:2 stehen können. Bevor die Gäste nämlich in Fahrt kamen, patzten sie in der Defensive. Strasshof ließ beide Geschenke verpackt,Milos Glisic (drüber) und Nusuf Ibrahimi (schlechter Haken) konnten die Eins gegen Eins-Situationen nicht nutzen.

Auersthal machte es besser, Skendim Sela staubte ab, als Nenad Krstic eine Freistoßflanke von Günther Helm fallen ließ. Doppelt bitter für Strasshof: Der Einsertormann renkte sich den kleinen Finger aus und und wurde früh durch Mario Unzeitig ersetzt. Der musste nur drei Minuten nach seiner Einwechslung erstmals den Ball aus dem Netz holen. Simon Pammer lauerte nach einer Flanke am zweiten Pfosten und schoss ins lange Eck - 2:0.

Pammer benötigte für seinen Doppelpack genau so lange, wie er dafür brauchte, um Unzeitig zu bezwingen - nämlich drei Minuten. In Minute 15 stand er nach einem unzureichenden Klärungsversuch der Strasshofer wieder an der zweiten Stange, wieder war es das lange Eck.

Ex-Strasshofer verschuldet Elfmeter

Kurzzeitig kam dann nochmal Spannung ins Geschehen, als Semin Dzinic ein Foul im Strafraum beging. Glisic stellte in Minute 22 vom Punkt aus auf 3:1. In der zweiten Halbzeit war es kein Leckerbissen mehr, vieles auf Zufall aufgebaut. Auersthal brauchte die drei Punkte relativ problemlos nach Hause, Neuzugang Mustafa Günay durfte in der Nachspielzeit sogar noch über das 4:1 jubeln. Er stand nach einem Corner genau richtig.

Stimmen zum Spiel

Strasshof-Trainer Roman Hlinka:„Sehr ärgerlich, dass wir so früh hinten sind, obwohl wir davor zwingend ein Tor machen müssen. Unterm Strich geht der Sieg der Auersthaler aber in Ordnung, sie waren einfach abgebrühter."

Auersthals Coach Manfred Schimpl:„Der Spielverlauf war auf unserer Seite. Nach den zwei Chancen am Anfang haben wir aus dem Spiel nichts mehr zugelassen.“

Strasshof - Auersthal 1:4 (1:3)

Samstag, 25. März 2023, Strasshof, 160 Zuseher, SR Franz Schwarzl

Tore:

0:1 Skendim Sela (6.)

0:2 Simon Pammer (12.)

0:3 Simon Pammer (15.)

1:3 Milos Glisic (22., Elfmeter)

1:4 Mustafa Günay (92.)

Strasshof: N. Krstic (9. M. Unzeitig) - A. Geier - S. Zivkovic - E. Livadic, J. Hlinka - J. Heißenberger (67. M. Mückstein), M. Glisic, N. Ibrahimi - P. Schöner - M. Erben (67. L. Bernal Diaz), M. Suljic (27. M. Buchner); O. Handler, P. Prinzinger

Trainer: Roman Hlinka

Auersthal: A. Pikal - S. Dzinic (76. C. Wegscheider), A. Helm - M. Günay, B. Dolan, S. Pammer - T. Bagirtlak - S. Sela - G. Helm, M. Tardon Garces - O. Bauer (72. M. Maloku); M. Eigner, T. Schmidt, A. Pernold, C. Ivanitsch

Trainer: Manfred Schimpl

Karten:

Gelb: Axel Mathias Geier (13., Foul), Pascal Schöner (50., Foul), Milos Glisic (64., Kritik) bzw. Simon Pammer (45., Foul), Semin Dzinic (61., Foul)