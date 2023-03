Heiße Partie zum Auftakt

Schon mit der ersten Chance belohnten sich die Gäste aus Markgrafneusiedl, Ali Kaya stellte früh auf 1:0.„Das ist ein Geschenk, da haben wir nicht gut verteidigt", fand Matzen-Coach Milan Orlovsky. Seine Jungs hatten nach einem Freistoß in der Mitte keine Zuordnung, Kaya war der Nutznießer.

Matzen zeigteim Anschluss, dass man auch selbst Offensivpower auf den Rasen bringen kann, Goalgetter Lukas Kucera gelang nach einem weiten Ball per Chip der Ausgleich. Mehr vom Spiel hatten die Markgrafneusiedler, effizienter waren aber die Heimischen aus Matzen. Der zweite Spielabschnitt sollte dann weit mehr zu bieten haben, als die ersten 45 Minuten.

Markgrafneusiedl ließ nämlich auch gleich nach der Pause hochkarätige Möglichkeiten aus. Zunächst war Joseph Asiedu der letzte in der Kette, nachdem sich sein Team toll durchkombinierte. Sein Abschluss (51.) landete allerdings neben dem Pfosten. Matzen-Goalie Lucas Elias Kosik ballte die Faust (Bild). Ein bisschen genauer, aber auch nicht genau genug, machte es Kollege Berkan Tan. Sein Distanzkracher klatschte in Minute 54 an die Latte.

Zwei Kopfbälle brachten Heimerfolg auf Schiene

Wenig beeindruckt vom Sturmlauf der Gäste zeigten sich die Orlovsky-Mannen. Nach einem Freistoß köpfte Kucera zur Mitte, wo Dominik Braun das 2:1 – ebenfalls per Kopf – erzielte. Gleich danach legten die Heimischen das 3:1 nach, Kucera köpfte völlig alleine ein. Sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag. Markgrafneusiedl gab aber nicht auf, Kaya hatte rechts viel Platz und brachte seine Farben mit einem Schuss ins lange Eck zurück ins Geschehen. Auch für ihn war es das zweite Tor.

Ein Freistoß von Tan sah dann in der Folge so aus, als wäre er drin. Auch die Anzeigetafel sprang schon auf 3:3, die Kugel war aber knapp daneben gelandet, anstatt im Tor. Also doch weiterhin 3:2. Der Sturmlauf der Auswärtsmannschaft wurde in der Schlussphase nicht mehr belohnt, Milan Orlovsky und sein Team brachten den knappen Heimsieg in trockene Tücher.

Stimmen zum Spiel

Orlovsky fasste den Sieg zum Auftakt wie folgt zusammen: „Der Gegner war gut. Wir haben drei Chancen gehabt und drei Tore gemacht, aber so ist Fußball. Normal ist das ein Match, das Unentschieden ausgeht, aber wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen.“

Markgrafneusiedls Karl Jungmann war angesäuert:„Wir haben einfach zu leicht die Tore bekommen und unsere Chancen nicht gemacht. Wenn man 3:2 verliert kann man nie zufrieden sein.“

Matzen - Markgrafneusiedl 3:2 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Matzen, 80 Zuseher, SR Sergiu Mona

Tore:

0:1 Ali Kaya (3.)

1:1 Lukas Kucera (23.)

2:1 Dominik Braun (63.)

3:1 Lukas Kucera (70.)

3:2 Ali Kaya (73.)

Matzen: L. Kosik, F. Pllana, P. Velecky, D. Batarilo (80. S. Dolan), T. Husejdic (86. T. Zöhrer), D. Jelic, D. Braun (90+1. M. Ehrenhofer), P. Lima, W. Stockinger, L. Kucera, R. Polach; M. Plevka, O. Kapetanovic

Trainer: Milan Orlovsky

Markgrafneusiedl: D. Stojanovic, O. Karacan, A. Hamzanejad (75. M. Magerle), B. Tan, S. Schiessling (61. P. Chmela), A. Kaya, J. Herzig, J. Asiedu, M. Bayram, C. Baumgartner, S. Akpinar; D. Löffler, S. Seidlberger, M. Rollin

Trainer: Karl Jungmann

Karten:

Gelb: David Batarilo (21., Unsportl.), Radek Polach (68., Foul), Paul Lima (75., Foul) bzw. Ali Kaya (34., Foul), Steven Schiessling (56., Unsportl.), Clemens Baumgartner (60., Foul)