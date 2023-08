Sieg wird wohl zur Niederlage

Auf dem grünen Rasen war die Partie zwischen Strasshof und Matzen am Freitagabend eine klare Angelegenheit, die Heimischen gewannen nach einem 1:1 zur Pause mit 4:1 und setzten sich damit auf den zweiten Rang. Sieben Punkte stehen nach drei Runden auf dem Konto, Matzen hingegen verlor das dritte Spiel in Folge und hat weiterhin null Zähler.

Die Tabellenkonstellation und die Punktestände dürften sich im Nachgang aber doch noch ändern. Grund dafür ist ein Formalfehler der Strasshofer. Die Verantwortlichen rund um Trainer Roman Hlinka und Obmann Rudolf Mayer hatten auf der eigenen Anlage Internetprobleme. Umgangen wurden diese mit dem Handy, die Aufstellung für das Online-System wurde nicht wie gewohnt mit dem Computer, sondern mit dem Mobiltelefon angelegt. Dabei schlich sich ein Fehler ein, der nun offenbar teuer bezahlt wird: Mario Unzeitig, Torhüter des SVS, stand im Kasten, war aber nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden. Dort stand Nenad Krstic, auf der Bank als Ersatztormann war Tormanntrainer Tomislav Krsic nominiert. Krstic selbst war gar nicht da, sondern auf Urlaub.

Hlinka: „Ehrlichkeit währt am längsten“

Strasshof bemerkte den Fehler im Laufe der ersten Halbzeit und gab dem Schiedsrichter in der Pause Bescheid, Hlinka glaubt nicht, dass sein Team die drei Punkte behalten darf: „Wir warten jetzt was rauskommt, ich denke aber, dass wir es am grünen Tisch verlieren werden. Wir haben überlegt, es gar nicht zu sagen, aber Ehrlichkeit währt am längsten.“

Matzen jedenfalls unterschrieb nach der 1:4-Niederlage den Spielbericht nicht, Trainer Dalibor Rakic kündigte schon nach dem Spiel an: „Wir legen Protest ein und schauen, was dabei rauskommt.“ Am Donnerstag tagt wie immer der Strafausschuss, dabei wird eine Entscheidung erwartet.