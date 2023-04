Nach 17 Jahren: Süd gewinnt in Strasshof

Strasshof - Gänserndorf Süd 2:5. Sowohl das Team von Roman Hlinka, als auch die Mannschaft von Wolfgang Schabhüttl mussten für das zweite Strasshof – Gänserndorf Derby des Jahres auf zahlreiche Kräfte verzichten. Die Rot-Schwarzen traf es mit vier, Süd standen sogar sieben Spieler nicht zur Verfügung.

Klare Feldüberlegenheit

Überraschend einseitig gestaltete sich die Partie dann jedoch im ersten Durchgang. Süd setzte die taktischen Vorgaben ihres Trainers perfekt um und ließ die Heimischen kaum ins Spiel kommen. So entstand eine klare Feldüberlegenheit, die in zwei Treffer von Michal Janik (24.) und Manuel Abdel Rehim (33.) mündete.

Unverändertes Bild und kurzer Umschwung

Nach dem Seitenwechsel blieb alles wie schon in den ersten 45 Minuten des Spiels. Süd spielte seine Überlegenheit aus und konnte abermals durch Janik (51.) und den starken David Kysela (58.) sogar zwei Treffer nachlegen.

Ab Minute 60 mussten die Gäste dem hohen Tempo jedoch Tribut zollen. Zum Beispiel fiel der reaktivierte Außenverteidiger Lukas Weiss mit einem Krampf aus. Die notwendigen Umstellungen in der Süder Defensive und die daraus resultierenden Unsicherheiten gaben den Strasshofern plötzlich Rückenwind.

So war es nun die Hlinka-Truppe, die das Heft in die Hand nahm und zu vielen Chancen kam. Milos Glisic konnte in Minute 64. zum 1:4 aufschließen und Mario Simperler zirkelte in der 68. Minute einen Freistoß zum 2:4 in die Maschen. So lag sogar das 3:4 in der Luft, die Heimischen konnten jedoch keinen weiteren Angriff fertigspielen und schafften so den wichtigen Anschlusstreffer nicht.

Zurück zum Anfang

Wolfgang Schabhüttl reagierte auf das Aufbäumen der Strasshofer und zog den seit Wochen bärenstark spielenden Steve Boldea zurück in die Viererkette. Dieser schaffte es fast im Handumdrehen der Defensive wieder Halt zu geben, was das Bild des Spieles wieder auf Anfang setze und zum erlösenden 2:5 durch Zeljko Grbic in der Nachspielzeit führte.

Stimmen zum Spiel

Roman Hlinka (Trainer SV Strasshof): „Die Niederlage war heute verdient. Gänserndorf-Süd war das bessere Team. Klar hatten wir in der zweiten Halbzeit eine Druckphase in der wir sicher noch rankommen hätten können. Aber da waren wir, wie schon in den Vorwochen, einfach nicht abgebrüht genug. Auch die Grundtugenden bringen wir im Moment nicht so recht auf den Platz. Aber so ist das im Fußball, wann wir uns endlich einmal selbst belohnen können, wird uns sicher auch wieder der Knopf aufgehen.“

Wolfgang Schabhüttl (Trainer FC Gänserndorf-Süd): „Ich bin vom heutigen Auftreten meiner Mannschaft überrascht, fast schon fasziniert. Da mir wieder viele Burschen gefehlt haben, mussten wir abermals Spieler reaktivieren. Egal ob es jetzt die Jungs sind, die ausgeholfen haben oder die jungen Burschen, die wir im Laufe des Spieles gebracht haben, alle haben die taktischen Vorgaben perfekt umgesetzt. Wir waren über die Mitte sehr stark und haben bis auf zehn Minuten das Spiel beherrscht. Hut ab vor dieser Leistung.“

Statistik:

Strasshof - Gänserndorf Süd 2:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 (24.) Janik, 0:2 (33.) Abdel Rehim, 0:3 (51.) Janik, 0:4 (58.) Kysela, 1:4 (64.) Glisic, 2:4 (68., Freistoß) Simperler, 2:5 (93.) Grbic

Karten: Livadic (56., Gelbe Karte Unsportl.)Fazliji (67., Gelbe Karte Unsportl.)

Strasshof: Heißenberger, Lock (61. Mückstein), Zivkovic, Geier (77. Amon), Livadic, Leidner (HZ. Majefsky), Schöner, Bernal Diaz, Krstic, Glisic (80. Handler), Erben (61. Simperler)

Gänserndorf Süd: Zavoi, Mikhaeil, Weiss (55. Ibis), Gabelic, Abdel Rehim (83. Ibis), Kysela, Grbic, Janik, Boldea, Fazliji, Jamny

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Bernhard Kremser