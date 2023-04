Matzen zeigt Strasshof was Effizienz ist

Strasshof - Matzen 1:3. „Ein hartes, aggressives Match mit gutem Tempo. Ich liebe diesen Fußball, muss aber auch sagen ich verstehe nicht, warum Strasshof im Frühjahr so wenig Punkte hat“, die Analyse von Matzen-Coach Milan Orlovsky traf den Nagel auf den Kopf. Beide Teams schenkten sich nichts, einzig die Ausbeute war bei den Gästen besser.

Batarilo per Kopf

Früh im Spiel ging Matzen in Führung. Nach einem Corner auf die kurze Stange lief David Batarilo gut auf den kurzen Pfosten und hielt den Kopf hin, Strasshof sah sich schon in Minute 10 mit einem Rückstand konfrontiert. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Milos Glisic mit einem Weitschuss, Matzen-Goalie Lukas Kosik sammelte fleißig Flugstunden und hielt das 1:0 fest.

Nach der Pause war aber auch er chancenlos - und das ziemlich unglücklich. Ein abgefälschter Schuss des eingewechselten Mathias Buchner brachte die Heimischen in der 47. Minute zurück ins Spiel. 20 Minuten spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, ehe ein Freistoß die Partie kippen sollte. Dejan Jelic nahm sich aus gut 25 Metern ein Herz und bezwang Nenad Krstic, Strasshof-Coach Roman Hlinka war ehrlich: „Ein schöner Freistoß, aber nicht unhaltbar.“ Zudem sah er vor dem gegebenen Foul an Matzen ein Vergehen an einem seiner Jungs.

Glisic und der eingewechselte Mario Mückstein vergaben in der Folge Möglichkeiten auf das 2:2, im Konter fingen sich die Gastgeber schlussendlich das entscheidende 3:1. Pavol Matejov zog den Sack zu. „Eine unverdiente Niederlag, weil Matzen nicht besser war. Aber sie waren effizienter“, war Hlinka bei seinem Resümee gespalten.

Statistik:

SV STRASSHOF – SC MATZEN 1:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (10.) Batarilo, 1:1 (47.) Buchner, 1:2 (65., Freistoß) Jelic, 1:3 (80.) Matejov.

Gelb-rote Karte: Pllana (83., Unsportlichkeit).

Strasshof: Krstic; Geier (46. Buchner), Hlinka, Lock, Livadic; Dominik Leidner (70. Mückstein), Heißenberger (85. Amon), Zivkofic (76. Lorenzo Bernal Diaz), Majefsky (46. Simperler); Glisic, Ibrahim.

Matzen: Kosik; Wendy, Wolfgang Stockinger; Pllana; Ehrenhofer (71. Zöhrer), Polach, Batarilo, Jelic (86. Kapetanovic); Matejov; Kucera (81. Husejdic), Velecky.

Strasshof, 130 Zuschauer, SR Obritzberger.