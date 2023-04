Zweimal postwendend zurückgeschlagen

Werbung

Den Start hätten sich die Gäste wohl anders vorgestellt, wie sie dann zurückkamen, war aber stark. Dominik Leidner stellte schon früh für Strasshof auf 1:0, sein Elfmeter in Minute sechs brachte die frühe Führung. Zuvor war Mathias Suljic nach einem Corner gelegt worden. Kristian Mudry glich, nach Einladung der Strasshofer Hintermannschaft, aus. Der Legionär profitierte von einem Fehler beim Rausspielen des SVS.

Danach gab es zweimal Elfmeteralarm im Strasshofer Strafraum. Einmal wurde Mudry vermeintlich gehalten, einmal Manuel Manojlovic bei einem Freistoß gestoßen. „Keine Muss-Elfer, aber da hat es schon Schiris gegeben, die das pfeifen“, sagte SCO-Pressesprecher Florian Mitlöhner im Nachgang. So blieb es beim 1:1, mit dem es in die Kabinen ging.

Glisic-Schuss ins Glück

Als sich beide Parteien schon mit dem Ergebnis angefreundet hatte, packte Milos Glisic noch einen aus. Der Topscorer des SV Strasshof überhob Tomas Drinka im Obersiebenbrunn-Tor, dafür gab es auch Lob von Mitlöhner: „Schön gemacht.“ Manojlovic war aber nur 120 Sekunden später da (87.) und traf zum 2:2, wieder half die Hintermannschaft der Gastgeber kräftig mit. Mitlöhner freute sich: „Da sieht man, welche Moral aktuell in der Mannschaft steckt.“ Strasshof-Trainer Roman Hlinka hingegen war geknickt: „Wir sind leider nicht in der Lage, dass wir einen Vorsprung über die Zeit bringen. Schade, weil die Burschen viel investiert haben. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben.“

Mitlöhner Zusammenfassung: „Strasshof hat mehr Spielanteile gehabt, wir waren kämpferisch besser. Deswegen, finde ich, geht der Punkt auch in Ordnung und den nehmen wir gerne mit.“

Statistik:

Strasshof - Obersiebenbrunn 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (6., Elfmeter) Leidner, 1:1 (23.) Mudry, 2:1 (85.) Glisic, 2:2 (87.) Manojlovic

Karten: Ibrahimi (90+3., Gelb/Rote Karte Foul), Ibrahimi (39., Gelbe Karte Unsportl.)Pipp (5., Gelbe Karte Foul), Hackl (81., Gelbe Karte Foul), Mudry (35., Gelbe Karte Unsportl.)

Strasshof: Livadic, Hlinka, Glisic, Lock (71. Simperler), Schöner, Krstic, Erben, Suljic (HZ. Bernal Diaz), Ibrahimi, Buchner (81. Majefsky), Leidner (81. Mückstein)

Obersiebenbrunn: Romanic, Klačko, Smutny, Jesina, Soltane (74. Schmidsberger), Drinka, Pipp, Mudry, Hackl, Rauscher, Manojlovic

123 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Fischer