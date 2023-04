Ein Tormann als Trainer, ein Stürmer als Tormann

Kurioses aus der 2. Klasse Marchfeld. Beim samstägigen Kellerduell zwischen dem Letzten aus Ebenthal und dem Vorletzten aus Breitensee fehlte Ebenthal-Coach Thomas Hrubant. Er weilte auf Urlaub, den er schon vor der Saison gebucht hatte. Für ihn stand Tormann und Sektionsleiter Martin Weick an der Seitenlinie, der ohnehin gerade verletzungsbedingt pausiert – so weit, so unspektakulär. Wie sich das Spiel entwickelte und welche Entscheidungen Weick im Anschluss an eine Rote Karte für seinen Ersatzmann Marko Jankovic treffen musste, nahm dann aber aufregende Züge an.

Ebenthal führte durch einen Freistoß von Daniel Gasser schon 3:1, ehe Jankovic einen Ball ausließ und sich in der Folge nur noch mit einem Foul helfen konnte. Er flog mit Rot vom Platz, Offensivspieler Gasser zog sich Tormanntrikot und Handschuhe an. Weick klärte auf: „Wir haben schon öfter gewitzelt, wenn das einmal passiert, dann stellt er sich rein.“ Vom Tormann gab’s Lob: „Er hat wirklich brav gespielt.“ Gasser fing sich nach einem Corner zwar noch das 3:2, hielt seinen Kasten ansonsten aber sauber. Warum wechselte Weick nicht Dreier-Tormann David Pfalz ein? „Er ist ganz jung, erst kurz dabei. In so einer hitzigen Partie wollte ich ihn nicht einwechseln und vielleicht verheizen.“

Erster Dreier seit Oktober

Am Ende ging alles gut, Ebenthal feierte unter Interimscoach Weick den ersten Sieg im Frühjahr und überhaupt den ersten Erfolg seit dem 3:1 im Oktober gegen Ollersdorf. Am Dienstag steigt Weick ins Training ein, Hrubant übernimmt wieder das Zepter. „Dann sind die normalen Verhältnisse wieder hergestellt“, lachte der Keeper.

Im Verein schätzt man die Arbeit von Neo-Trainer und Sektionsleiter-Stellvertreter Hrubant. Er will auch über die Spielzeit hinaus coachen: „Prinzipiell gibt es nichts Gegenteiliges. Ich bekomme guten Zuspruch, also von mir aus gibt es nichts, dass ich sagen würde, ich will nicht mehr.“ Er möchte das Team im Sommer verstärken: „Den einen oder anderen Gedanken gibt es, aber das ist noch nichts Konkretes.“ Gleichzeitig kennt er die Problematik, formulierte das Hauptproblem ein wenig überspitzt: „Wir haben nie aufgehört zu suchen, aber heutzutage ist es schwierig, ohne dass du acht Millionen Euro in die Hand nimmst. Wir sind ein Zweite-Klasse-Verein, wir müssen es nicht übertreiben.“ Weick ist ebenfalls zufrieden: „Ich finde, er macht es sehr gut. Er ist voll engagiert, also da gibt es gar nichts.“