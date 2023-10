Es hakt beim Eigenbau

Sportlich läuft es in der Bezirkshauptstadt aktuell ganz gut, Gänserndorf feierte mit dem 3:1 in Obersdorf den fünften Sieg in den letzten sechs Partien – und das trotz vieler, vor allem verletzungsbedingter Ausfälle. Für Probleme sorgt beim Team von Leopold Anzböck allerdings die Eigenbauregelung, laut der mindestens sieben Spieler im Kader stehen müssen, die zumindest zwei Jahre durchgehend oder insgesamt drei Jahre beim aktuellen Verein gemeldet sein müssen.

Deswegen saß in Obersdorf Peter Ehrenstrasser (60) ebenso auf der Ersatzbank wie Funktionär Lukas Prager, der seit Einführung des Online-Systems 2008 kein Spiel mehr bestritt. Auch der im Juli neu beim Klub angemeldete Raphael Mold, der normalerweise in der Reserve von der Bank kommt, schaffte es so auf den Spielberichtsbogen. Zumindest Ehrenstrasser soll laut Anzböck noch zu Einsätzen kommen: „Toll, dass er sich so in den Dienst des Teams stellt. Er wird noch spielen, das hat er sich verdient“. Im Winter bekommen einige Spieler zusätzlich den EB-Status, so der Trainer, auch das Lazarett sollte sich bis dahin lichten.