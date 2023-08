Knalleffekt: Amon nicht mehr in Gänserndorf

Ein Trainerwechsel blieb der noch jungen Saison zwar bisher erspart, auf dem Funktionärssektor gibt es seit vorigen Montag aber eine Rochade. Franz Amon, seines Zeichen Sportlicher Leiter und Obmann Stellvertreter beim SV Gänserndorf, ist nicht mehr im Amt.

Obfrau Natascha Petrovic meldete sich bei der NÖN: „Wir haben uns am Montag von Herrn Amon getrennt, es hat Meinungsverschiedenheiten gegeben.“ Sie weiß, wie das Geschäft läuft, wurde von mehreren Seiten mit dem Thema konfrontiert: „Die Gerüchteküche brodelt, ich will da jetzt aber überhaupt keine Schmutzwäsche waschen. Wir bedanken uns bei ihm für die Zusammenarbeit.“

Auch Amon selbst, der für die Kaderzusammenstellung verantwortlich war und ein gutes Verhältnis zu Trainer Leopold Anzböck pflegt, äußerte sich auf Nachfrage: „Wir haben uns im Guten getrennt. Ich wollte eh nur mehr die Saison (2023/24, Anm.) machen.“

Amon: „Kochtopf und Deckel passen nicht“

Was genau vorgefallen ist, dass es so früh in der Spielzeit zur Trennung kam, ließ auch er offen. Er meinte nur metaphorisch: „Wenn Kochtopf und Deckel nicht zusammenpassen muss man was tun, es läuft momentan eh sehr gut. Wir haben die beste Mannschaft seit längerer Zeit mit meiner Meinung nach den besten Trainer der Liga.“ Er sieht das Positive: „Ich habe jetzt auch mehr Zeit für meine Hobbys, bin eh nicht mehr der Jüngste.“

Petrovic, die seit Juli 2022 Obfrau und zwei Jahre länger Jugendleiterin ist, schaut nach vorne: „Ich will nicht wieder zwei Schritte zurück, sondern einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube schon, dass wir mit den jungen Spielern jetzt auf einem guten Weg sind.“

Neuer Sportlicher Leiter steht schon fest

Die Amon-Agenden als Sportleiter übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Lukas Prager, wer Obmann-Stellverterter wird, ist noch offen. Petrovic berichtete: „Da gibt es noch keinen, das wird erst entschieden.“