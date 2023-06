Platzwart-Suche: Sichtweisen gehen auseinander

Der SV Gänserndorf ist weiterhin auf der Suche nach einem Platzwart. „Wir sind ein bisschen enttäuscht von der Stadtpolitik, es gibt keine Rückendeckung. Wir mähen den Platz in Eigenregie, suchen seit einem Monat einen Platzwart“, gibt Trainer Leopold Anzböck Einblicke. Markieren, Mähen, Dressen waschen, das alles finde derzeit in Eigenregie statt. Am Wochenende ging ein Fernsehauftritt von „Tamara“ inklusive Wrestling-Event auf dem Platz über die Bühne, der Privatsender „ATV“ war anwesend. Anzböck betonte noch einmal: „Wir fühlen uns im Stich gelassen.“ Nachsatz: „Es geht uns um die Kinder. Da machen die Eltern jetzt alles, was den Platz betrifft.“

Stadtchef René Lobner ist das Problem erst seit Kurzem bekannt, da sich die Vereins-Obfrau bei ihm gemeldet und um Unterstützung gebeten hat. Er betont, dass für die Instandhaltung des Platzes ganz eindeutig der SV Gänserndorf selbst zuständig ist. Das sei seit Jahrzehnten vertraglich klar geregelt. „Wir unterstützen unsere Vereine gerne, wenn es uns möglich ist.“ Gerade der SV OMV Gänserndorf habe in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Euro an Subventionen erhalten.