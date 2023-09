Über 400 Kinder beim Nachwuchsturnier

Viel los war kürzlich am Sportplatz des SV Gänserndorf, als der 1. Raiffeisen Sommercup mit über 40 teilnehmenden Mannschaften stattfand. In den Altersklassen U8 bis U12 waren über 400 Kinder über zwei Tage verteilt im Einsatz. Auch Bürgermeister Rene Lobner kam vorbei. „Wir wollen uns bedanken, dass der Herr Bürgermeister auch dabei war. Das ist nicht selbstverständlich“, richtete Kampfmannschafts-Trainer Leopold Anzböck aus. Die Nachwuchsarbeit in der Bezirkshauptstadt soll Anzböck zufolge weiter intensiviert werden: „Wir wollen in Zukunft dranbleiben und sind aktuell auf der Suche nach Nachwuchstrainern.“