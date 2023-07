Nach der Absage ist vor dem Kirtag

Richtig rund läuft die Vorbereitung beim SV Groß-Schweinbarth von den Ergebnissen her noch nicht. Einem 3:3 gegen Niederleis folgte ein 2:4 gegen Wolkersdorf und ein 2:8 gegen Bad Pirawarth. Der fürs Wochenende geplante Test gegen Marchegg musste jetzt auch noch aufgrund vieler Ausfälle abgesagt werden. „Wir haben einige Urlauber und Angeschlagene, Tormann wäre auch keiner da gewesen“, erklärte Sektionsleiter Lukas Widhalm. Am Dienstag sollte die Lage besser sein, da trifft man auf Großkrut, den nächsten Erstklässler.

Kommendes Wochenende ist man dann auf jeden Fall spielfrei, der SVG veranstaltet hier nämlich am Sportplatz seinen 10. Dirndl-Kirtag. Am Freitag, 4. August, ist ab 18:30 Uhr Einlass und Küchenbetrieb, um 21 Uhr startet das Austrotop-Konzert (Vorverkauf 20€ Eintritt, Abendkassa 23€). Am Samstag startet um 20 Uhr das Kabarett mit Fredi Jirkal („Wechseljahre“), zwei Stunden davor beginnt der Einlass. Am Sonntag beginnt am 10 Uhr eine Feldmesse, anschließend folgt ein Frühschoppen mit dem Musikverein, ehe am 14 Uhr die Bausteinverlosung stattfindet.