Siebter Sieg in Folge

Nach zwei Unentschieden zum Auftakt gegen Weikendorf und Breitensee trennten sich Groß-Schweinbarth und Trainer Edin Kesinovic. Anderthalb Monate später surft man unter seinem interimistischen Nachfolger Richard Munk auf der Erfolgswelle: Sieben Partien in Folge wurden gewonnen, beim 3:1 am Samstag fügte man der SG Dürnkrut/Jedenspeigen die erste Niederlage zu.

Sektionsleiter Lukas Widhalm kennt die Hintergründe des aktuellen Erfolgslaufes: „Wir haben keine Verletzten und einen breiten Kader. Wir können mit wenig Qualitätsverlust durchtauschen. Hinten stehen wir gut, der Bürbaum Simon im Tor ist stark drauf und vorne machen wir die Tore“. Von der Trainingsgestaltung und der Aufstellung her mache Munk wenig anders als sein Vorgänger, gab Widhalm zu. „Du weißt oft nicht, warum es rennt oder warum es nicht rennt, in den ersten Partien hat irgendeine Kleinigkeit gefehlt“. Ein Faktor dürfte aber sein, dass Spieler wie Yasin Cetin und Alexander Hofer, die zu Beginn noch nicht zur Verfügung standen, nun da sind. „Wir haben jetzt auch in der Reserve eine hohe Kaderdichte und eine hohe Trainingsbeteiligung. Alle müssen sich beweisen“, so Widhalm.

Die Stimmung ist wenig überraschend gut, überbewerten will der Funktionär die Siegesserie aber nicht: „Außer Dürnkrut/Jedenspeigen hatten wir noch kein Top-Team und dort war es erste Halbzeit offensiv auch nicht das, was wir uns erwartet haben. In der zweiten war es dann schon besser“.

Adrian Kral kam dreimal von der Bank

Was so manchen der 200 Zuschauer am Samstag überrascht haben dürfte: Adrian Kral, in der Vorsaison mit 17 Toren Topscorer, kam zum dritten Mal in Folge nur von der Bank – und traf prompt zum 3:1-Endstand. Widhalm erklärte: „Adrian ist eh fit, aber hat aus privaten Gründen einige Trainings verpasst. Und mit dem Stejskal Rene und dem Marko Raphi funktioniert es vorne ganz gut und die waren bis jetzt auf jedem Training“. Kral mit seinem Tempo in der 60. Minute eintauschen zu können sei aber auch kein Nachteil, schlussfolgerte der Funktionär. Auch gegen Großengersdorf traf Kral bereits als Joker.

Raphael Marko ist einer der Profiteure der Rochade, er spielte früher am Flügel und hält nun bereits bei vier Toren – gleich viele wie in seiner kompletten Kampfmannschaftskarriere vor Beginn der aktuellen Spielzeit. „Wir haben ihn im Sturm probiert, als der Adrian weniger da war, das funktioniert richtig gut“, so Widhalm.