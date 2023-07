Sechs Neue für Gänserndorf

Abgänge waren beim SV Gänserndorf nach einer durchwachsenen Saison schon so einige bekannt. Jetzt kann der Sportliche Leiter Franz Amon auch auf de anderen Seite der Transferbilanz Namen nennen. Sechs Neuzugänge kommen fix in die Bezirkshauptstadt.

Fündig wurde Gänserndorf zum größten Teil in Wien. Mit Elias Neussl und Mark Störmer kommen zwei Anfangzwanziger von Maccabi Wien in die 2. Klasse Marchfeld, zuletzt war ihre fußballerische Heimat der Reservebewerb der 2. Landesliga. Beide sind gut für Tore, Störmer kratzte mit 13 Stück an den Top-Ten der Ligaschützenliste. In der Oberliga A tätig waren Stefan Markovic (TWL Elektra, Stammverein ist der Wiener Sport-Club) und Stefan Milenkovic (Srbija Wien), neben ihrem Vornamen verbindet sie künftig auch der neue Verein. Ebenfalls neu in Gänserndorf sind zwei Spieler aus der 1. Klasse Nordwest, Spillerns Sebastian Schulz und St. Andräs Smail Softic. Wo sie alle genau spielen werden, will Amon nicht vorwegnehmen, er lobt nämlich ihre Flexibilität: „Da können ein paar Spieler mehrere Positionen spielen.“

Petkovic machte bis dato erst ein Spiel

Klar ist, wo Milan Petkovic spielen wird – im zentralen Mittelfeld. Der im Winter aus Strasshof geholte Routinier gilt als ein absoluter Topspieler in dieser Liga, verletzte sich aber früh in der Rückrunde und machte bis dato nur ein einziges Spiel für den SVG. Da werden nun aber noch einige dazukommen, sagt Amon: „Er bleibt und ist wieder fit.“