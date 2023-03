Auf der Suche nach dem Gleichgewicht

Mit einigen guten Ergebnissen (3:1-Erfolg gegen Aspern, 4:3-Sieg gegen Schwemm) machte der SV Strasshof auf sich aufmerksam. Knapp zwei Wochen vor Meisterschaftsstart kann sich Coach Roman Hlinka auch nicht über Verletzte beklagen. „Ein paar Wehwehchen, die sind aber eh normal. Ansonsten sind wir bis jetzt gut durchgekommen.“ Daran ändert auch der kleine 0:3-Dämpfer zuletzt gegen Marswiese nichts.

Was die taktische Ausrichtung seiner Mannschaft betrifft, hat der Trainer mehr Kopfzerbrechen. Nach dem Abgang von „Denker und Lenker“ Milan Petkovic, der im zentralen Mittelfeld das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive war, ist diese Position aktuell noch ein Fragezeichen. „Offensiv sind wir schon sehr gut, in der Defensive suchen wir noch nach der Stabilität“, erklärte Hlinka. Denn auch Josef Heißenberger wird dem Team im Frühjahr fehlen, der „Sechser“ macht eine Ausbildung.

Offensiv-Trio macht Lust auf mehr

Dass es vorne so gut läuft, liegt nicht nur an Milos Glisic (elf Tore im Herbst, fünf Tore in der bisherigen Vorbereitung), sondern auch an Dominik Leidner, der zuletzt gleich dreimal gegen Schwemm erfolgreich war, und an Winterneuzugang Nasuf Ibrahimi. Der Offensivmann traf gegen Aspern gleich zweimal und fügte sich auch sonst gut ins Team ein. „Er ist sehr gut. Mit Sicherheit eine Verstärkung für uns“, gab es Sonderlob vom Trainer. Ebenfalls ein Grund zur Freude ist die Rückkehr von Mathias Suljic, der nach seinem Auslandssemester wieder zur Verfügung steht. Aber auch er ist ein Mann für die vorderen Regionen auf dem Feld. „Ein bisschen Zeit ist ja noch. Schauen wir einmal, wie wir das lösen“, so Hlinka.

Lorenzo Bernal-Diaz, Pascal Schöner oder Manuel Pfeiler könnten den „Staubsauger“ vor der Abwehr geben und mögliche Alternativen sein.