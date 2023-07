Strasshof bläst zum Angriff

Michael Nagy und Steve Boldea zeigten schon bei ihren ersten Auftritten im Strasshof-Dress, dass sie Verstärkungen sind. Nagy bildete mit Dominic Lock die Innenverteidigung, Boldea spielte auf der Sechs. „Da sieht man die Ruhe“, schwärmt Trainer Roman Hlinka. Nagy dirigiert die Abwehr, Boldea zeigte sich laut Hlinka bis dato „sehr mannschaftsdienlich und defensiv gut“.

Der frühere Gänserndorf-Süd -Akteur hat für seinen neuen Verein vielleicht sogar noch ein verspätetes Willkommensgeschenk. „Er hat noch wen mitgebracht, der noch nie in Österreich gespielt hat. Jetzt läuft die Anmeldung über Rumänien. Er macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck“, erklärte Hlinka. Der Neue hört auf den Namen Catalin Ciobanu und kickte bis dato nur auf Kleinfeld. Am Samstag gegen Sulz (1:1) half er erstmals auch auf dem großen mit. Hlinka schickte ihn neben Kumpel Boldea im Zentrum ins Spiel.

Ebenfalls neu ist Vlatko Gjorgjievski. Der 24-Jährige kommt von Kroatisch Minihof, Hlinka weilte während der Verpflichtung noch auf Urlaub und kann den Transfer dementsprechend schwer beurteilen: „Ich glaube, er wird eine Kadererweiterung. Aber das kann ich jetzt noch nicht genau sagen.“

Zwei Sorgenkinder für Hlinka

Alles in Allem ist der Coach jedenfalls zufrieden, auch wenn er zwei Sorgenkinder im Kader hat: Sohn Jürgen und Nasuf Ibrahimi fallen derzeit verletzt aus. Während es bei Ersterem nicht so schlimm sein dürfte, muss man bei Offensivspieler Ibrahimi abwarten. Sein Coach konnte noch keine Prognose abgeben: „Er hat jetzt einmal ausgelassen, aber gesagt, er will es diese Woche wieder probieren. Mal schauen, die Meisterschaft fängt ja auch bald an.“

Auch Ur-Deutsch-Wagramer Santtu Uusitalo, der künftig für Strasshof verteidigt, konnte gegen Sulz zum ersten Mal spielen. Der Außenverteidiger war zuletzt noch krank, sammelte jetzt aber seine ersten Minuten.