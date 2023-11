Kampf um Rang zwei

Bei fünf Punkten Vorsprung ist Angern zwei Runden vor dem Ende der Herbstmeisterschaft der Halbzeit-Titel nur mehr in der Theorie zu nehmen. Offen ist das Rennen um Platz zwei, das am Samstag entschieden werden könnte: Strasshof empfängt Groß-Schweinbarth, beide Teams haben 32 Zähler und auch die Torverhältnisse sind mit 44:13 bzw. 42:13 fast gleich.

Das Team von Roman Hlinka verspielte dabei durchaus bitter eine bessere Ausgangslage, kassierte man doch bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen erst in Minute 91 den Ausgleich. Aufgrund des 0:3 gegen Matzen am Grünen Tisch wird der SVS bei Punktegleichheit in der Tabelle rückgereiht, muss also gewinnen, um Platz zwei zu erreichen.

Groß-Schweinbarth kehrte mit dem 3:1 gegen Gänserndorf nach der Pleite in Angern auf die Siegerstraße zurück. „Wir hoffen auf Punkte und wollen uns den zweiten Platz sichern“, meinte Sektionsleiter Lukas Widhalm. Für Interimstrainer Richard Munk ist es das Duell mit dem Stammverein.