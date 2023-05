Auersthal fehlt nur noch der finale Schritt

Ein Sieg am Samstag in Breitensee und Auersthal ist Meister. Kapitän Andreas Helm, für den es der insgesamt dritte Meistertitel wäre, ist zuversichtlich: „Heuer sollte es sich schon ausgehen. Unser Ziel ist es, dass wir ungeschlagen bleiben und kein Tor mehr bekommen.“ Er gibt ein wenig Einblicke in das Innenleben der Mannschaft und lobte Coach Manfred Schimpl: „Die Stimmung ist top, der Trainer auch. Er ist einer der besten, den wir bis jetzt gehabt haben.“

Helm, der unter Schimpl oft in der Innenverteidigung spielt, obwohl er in der Vergangenheit eher offensiv angesiedelt war, hatte wie immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und machte damit auf die Defensivstärke aufmerksam: „Wenn der Pikal Elfer halten könnte, hätten wir im Frühjahr noch kein Tor bekommen.“ Aus dem Spiel mussten die Auersthaler im Frühjahr nämlich noch keinen Gegentreffer schlucken.

Strafe für zu frühes nach Hause fahren

Dass Auersthal im Hoch ist, bedeutet gleichzeitig auch, dass sich andere Teams hinten anstellen müssen. So zum Beispiel Markgrafneusiedl. Dort ist Trainer Karl Jungmann ehrlich: „Für uns war die Meisterschaft früh abgehakt, wir wollen jetzt den zweiten Platz.“ Er will dann in der nächsten Saison den ganz großen Wurf landen: „Da wollen wir es noch einmal riskieren und ganz vorne angreifen, sofern wir die Mannschaft dazu haben.“ Für ihn steht dabei das „Wir-Gefühl“ an vorderster Stelle: „Das geht nur, wenn du ein Team bist und zusammenhältst.“ Etwas unorthodox hat er sich deshalb etwas überlegt: „Ich habe Strafen eingeführt, wenn die Spieler nach dem Training oder Spiel gleich nach Hause fahren. Du kannst nur etwas erreichen, wenn du dich gut kennst und eine Mannschaft bist. Sonst kommen die Leute zu uns nur zum Fußballspielen und fahren dann gleich wieder nach Hause.“

Er sieht sich bestätigt: „Seit es das bei uns gibt, bleiben alle da. Ich brauche das nicht, dass nach dem Spiel alle gleich weg sind.“