Das Marchfeld bekommt Besuch von außen

„Marchfeld: Ich wohne da wo kein Mensch Urlaub macht“, lautet der Titel einer Facebook-Gruppe mit rund 6.500 „Gefällt mir“-Angaben. Nun ja, zusätzliche Urlauber wird die Region auch ab August nicht beherbergen dürfen, ein paar Tagesgäste mehr gibt es aber schon.

Der Grund ist fußballerischer Natur und liegt in der Zusammenlegung der drei Weinviertler zweiten Klassen auf zwei. Die 2. Klasse Marchfeld blieb zwar vom Titel her bestehen, bekam aber Zuwachs von außen: Groß-Schweinbarth, Hohenruppersdorf und Obersdorf/Pillichsdorf kamen aus der Weinviertel Süd, Dürnkrut/Jedenspeigen aus der Weinviertel Nord, Großengersdorf aus der Fußballpause. Damit kämpfen nun 16 Teams in neuer Konstellation um die Vormachtstellung. Wie die erste Saison verlaufen könnte? Die NÖN versucht eine Einordnung:

Die Ersten Kandidaten: Der FC Angern brüllte es vor einigen Wochen in Eigenregie hinaus: er will zurück in die erste Klasse, am liebsten schon 2023/24. Anlauf nimmt man, was die Offensive betrifft, mit zwei Oldies: Robert Siegl und Ayhan Akaslan. Weh tut der Abgang des starken Youngsters Moritz Wolf, auf solche will man ja eigentlich vermehrt bauen.

Strasshof verhielt sich zuletzt defensiver, was öffentliche Ansagen betrifft, lieferte solche nun aber am Transfermarkt. Abwehrrecke Michael Nagy kennt man in der Region zur Genüge, Steve Boldea ist einer der besten Sechser der Liga. Der SVS, der ohnehin schon Vierter war, ist ein Geheimfavorit.

Markgrafneusiedl war im Marchfeld Zweiter hinter Auersthal und behielt seine wichtigsten Stützen an Bord. Mit dieser Offensivpower um Berkan Tan und Ali Kaya kann es wieder weit nach vorne gehen.

Die Herausforderer: Der SC Obersiebenbrunn spielte nach der Rückkehr seines jungen Trainers Rudolf Kolar ein überragendes Frühjahr, zudem feierte Kapitän Daniel Rauschitz kurz vor Saisonende sein lang ersehntes Comeback. Sind alle fit, kann der SCO für ganz vorne gut sein, fallen wichtige Spieler aus – wie zum Schluss der Vorsaison Manuel Manojlovic und Eddi Romanic – tut man sich aber schwer. Zumindest wurde der Kader nun gezielt ein wenig verbreitert.

Immer auf der Rechnung haben sollte man auch Groß-Schweinbarth. Großes Problem in der abgelaufenen Saison war die Konstanz, gefährlich kann man aber jedem Gegner werden. Die Legionäre wurden nun weniger, dazu kamen hauptsächlich Klein-Harraser. Ein Rene Stejskal mit 34 Bezirksklasse-Saisontoren ist aber sicher auch eine Etage höher für Tore gut.

Die Wundertüten: Dürnkrut/Jedenspeigen ist nicht nur einziger Umsteiger aus der „Nord“-Klasse, sondern vollzog auch noch einen gewaltigen Umbruch. Durch die Auflösung der Bezirksklasse-Mannschaft stehen nun noch mehr „eigene“ Spieler zur Verfügung, diese sollen auch ihre Chance kriegen.

Viel Bewegung gab's wie gewohnt auch in Gänserndorf. Auffallend ist, dass man sich diesmal größtenteils auf jüngere Spieler konzentrierte, mehrere Oldies abgegeben wurden. Vielleicht reicht es in dieser Konstellation ja endlich mal wieder für die obere Tabellenhälfte.

Ollersdorf spielte nach einem schwachen Herbst eine starke Rückrunde. Viel geändert wurde nicht. Der SCO bleibt eine harte Prognose-Nuss, auch heuer könnte es hier in beide Richtungen gehen.

Die mit dem Handicap: Jahr für Jahr gehen Gänserndorf-Süd starke Akteure verloren. Nach einer tollen Saison war es diesmal Sechser Boldea, der zu Strasshof abwanderte. Auch Kapitän Gabelic ist weg. Noch schwerer wiegt aber der aufgebrummte Neun-Punkte-Abzug, weil sich Süd zum wiederholten Mal von der Eigenbau- bzw. Verbandsspielerregelung befreien ließ. Gut ist, dass man Trainer Wolfgang Schabhüttl von einem Verbleib überzeugte. Der findet in der Regel für alles eine Lösung.

Ein Handicap hat auch Matzen, nämlich den Aderlass der Legionäre, die gefühlt ewig das Gerüst der Mannschaft stellten. Neuzugänge und ein neuer Trainer sind da, welche Rolle sie spielen können, ist abzuwarten.

Seine fußballerische Klasse ist ohnehin längst unbestritten, beim SC Wolkersdorf reifte Thomas Neid (l.) aber auch als Person. Jetzt will er seinem Heimatverein Obersdorf/Pillichsdorf neue Kräfte verleihen. Foto: Robert Simperler

Das Handicap, letzte Saison in ihrer jeweiligen Liga unter den schlechtesten Teams gewesen zu sein, bringen Ebenthal, Weikendorf, Breitensee, Hohenruppersdorf und Obersdorf/Pillichsdorf mit. Fast alle sicherten sich aber Hoffnungsträger für 2023/24: Ebenthal in Form von „Local Hero“ Matthias Veit, Hohenruppersdorf und Breitensee mit den Trainer-Routiniers Peter Klofac sowie Horst Winkler. Letzterer durfte aus Leopoldsdorf Dusan Krcho mitnehmen, der vor zwei Jahren noch in der 1. Landesliga stürmte – ein Top-Transfer für die zweite Klasse. Das wird wohl fix eine Rangverbesserung, eventuell sogar ein guter Mittelfeldplatz.

In Obersdorf liegen die Hoffnungen bei Heimkehrer Thomas Neid, der in Wolkersdorf fünf Jahre lang zweite Landesliga spielte. Auch da sollte ein Aufwärtstrend drin sein.

Der Wiedereinsteiger: Die schwerste Aufgabe hat Großengersdorfs Walter Kratochwille. Nach einem Jahr wieder einzusteigen, ist hart. Der Kader scheint solide bestückt. Am Wichtigsten ist hier aber, einfach mal wieder Fuß zu fassen.