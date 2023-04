Verletzungen trüben den Saisonstart

Werbung

Kreuzbandriss hier, Bändereinriss im Knöchel dort, Achillessehnenreinriss da – viele Akteure der 2. Klasse Marchfeld waren in den letzten Wochen nicht gerade vom Glück verfolgt. Die NÖN hat die groben Verletzungen der Liga im Überblick:

SC Matzen

Legionär Mario Malina verletzte sich noch in der Vorbereitung gegen Hauskirchen am Knie. Ein MRT brachte Gewissheit und gleichzeitig eine lange Pause, denn der Slowake, der seit 2021 in Matzen kickt, riss sich das Kreuzband.

Ein zweiter Slowake klagt aktuell auch über Schmerzen: Pavol Matejov. Auch er verpasste die ersten beiden Spiele, Trainer Milan Orlovsky erklärte: „Er hat Probleme mit beiden Knöcheln. Er spielt in Tschechien Futsal-Bundesliga, der harte Boden ist da natürlich nicht förderlich.“ Orlovsky rechnet aber bald mit einer Rückkehr: „Ich denke, er kann ab der vierten Runde einsteigen.“

SV Gänserndorf

Trainer Leopold Anzböck musste schon im ersten Spiel dreimal verletzungsbedingt wechseln. Milan Petkovic ging mit Knieproblemen raus, Burak Yücel mit Oberschenkelproblemen und Manuel Steinkogler zwickt seit Längerem immer wieder die Wade. Marcel Jetishi bediente sich in der Vorbereitung an den Rippen und fällt auch noch länger aus. Für Petkovic ist die Saison gelaufen: Der Winterneuzugang aus Strasshof bekam zehn Wochen Sportverbot, sechs Wochen davon muss er eine Schiene tragen. Er beleidigte sich im Kniegelenk einige Bänder. „Traurig, aber da kann man leider nichts dran ändern“, ist Anzböck nach den vielen Ausfällen geknickt. Positiv: Auch ohne das Quartett gab es einen 3:1-Sieg gegen Matzen.

SV Strasshof

Dominik Leidner verletzte sich noch in der Vorbereitung muskulär, Tormann Nenad Krstic renkte sich den kleinen Finger aus und wurde gegen Auersthal schon in der Anfangsphase ausgewechselt. Für ihn hütet jetzt Mario Unzeitig das Tor.

Mathias Suljic ging gegen Auersthal nach 27 Minuten raus, weil ihn ein Magen-Darm-Virus schwächte. Er war am Samstag in Breitensee schon wieder dabei, konnte die Niederlage seiner Mannschaft aber auch nicht verhindern.

ATSV Auersthal

Der Tabellenführer blieb zwar in der ersten Runde verschont, hatte davor ab schon kräftig zu knabbern. Üveys Karabulut (Bruch der großen Zehe), Skeljzen Sela (Einriss der Achillessehne) und Gerald Kaiser (Knie) fielen schon in der Vorbereitung aus. Die beiden zuletzt Genannten werden wohl das gesamte Frühjahr verpassen, Karabulut gab gegen Ollersdorf nach 63 Minuten sein Comeback.