Auch der Goalie durfte ein Tor bejubeln

Weikendorf - Auersthal 0:8. Weil Markgrafneusiedl zeitgleich gegen Obersiebenbrunn verlor, schmeckte der Auersthaler Kantersieg in Weikendorf noch besser. Der Tabellenführer freute sich schon nach acht Minuten über das 1:0, Torjäger Tunahan Bagirtlak traf aus gut 25 Metern genau unter die Latte. „Natürlich war Weikendorf der Außenseiter, aber da ist es wichtig, dass du schnell das 1:0 machst“, wusste auch Trainer Manfred Schimpl.

Seine Jungs legten alsbald nach, Üveys Karabult kam im Fünfer an den Ball, traf ihn nicht ordentlich, verwirrte damit aber Dennis Spielauer. Der Weikendorfer Verteidiger bezwang in Minute 24 mit seinem Eigentor Schlussmann Michael Müller. Nach vor der Pause durfte Karabulut dann doch jubeln - er war in Minute 43 für das 3:0 und den Pausenstand verantwortlich.

Oliver Bauer (Latte) und Skendim Sela (Weitschuss, den Müller gut parierte) hätten das Ergebnis sogar noch höher ausfallen lassen können. Das taten die Schimpl-Jungs dann nach der Pause aber ohnehin, die Tormascherie kam so richtig ins Laufen.

Bagirtlak mit Dreier- Karabuut mit Doppelpack

Bagirtlak markierte die Treffer fünf und sechs, ehe Karabulut seinen Doppelpack schnürte. Andreas Helm erhöhte schließlich aus einem „Kann-Elfmeter“ auf 7:0, ehe Tormann Andreas Elfmeter den „Muss-Strafstoß„ zum 8:0 in die Maschen knallte.

„Sie waren besser und haben verdient gewonnen. Auersthal ist alles aufgegangen“, resümierte Weikendorf-Spielertrainer Christoph Billan.

Statistik:

Weikendorf - Auersthal 0:8 (0:3)

Torfolge: 0:1 (8.) Bagirtlak, 0:2 (24., Eigentor) Spielauer, 0:3 (43.) Karabulut, 0:4 (53.) Bagirtlak, 0:5 (64.) Bagirtlak, 0:6 (74., Freistoß) Karabulut, 0:7 (84., Elfmeter) Helm, 0:8 (86., Elfmeter) Pikal

Karten: Leka (66., Gelbe Karte Unsportl.), Billan (90., Gelbe Karte Kritik)Helm (90., Gelbe Karte Foul), Tesanovic (49., Gelbe Karte Unsportl.), Sela (46., Gelbe Karte Foul)

Weikendorf: Bolf (61. Glantschnig), Majersky, Prossenitsch (85. Sykora), Leka, Spielauer (72. Fischer), Hansy, Müller, Roswald Philipp, Ludwig, Roswald Christoph, Billan

Auersthal: Pikal Andreas, Helm Günther, Bagirtlak (87. Pikal), Karabulut, Tesanovic, Bauer (59. Wegscheider), Sela (76. Schmidt), Dzinic, Helm Andreas, Günay (59. Tardon Garces), Pammer

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Kölemen