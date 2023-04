Enger Verlauf, klares Resultat

Werbung

Weikendorf - Ebenthal 5:1. Die Anfangsphase gehörte eindeutig Weikendorf, die Gastgeber schrieben auch schnell an. Das Muster war eines, das an diesem Tag noch öfter funktionieren sollte: weiter Ball aus der Innenverteidigung auf Stürmer Christoph Billan, der scherzelt in den Lauf von Denis Bolf, und der geht auf und davon. Beim ersten Versuch machte es der Flügelspieler perfekt, überhob Torhüter Marko Jankovic zum 1:0 (10.). Bei zwei ähnlichen Szenen sei Bolf dann am Goalie gescheitert, schildert Billan, der auch zwei Gelegenheiten von Gergö Leka notierte. Sein Fazit der ersten Hälfte: „Ebenthal hatte einen Freistoß, wo die Nummer sieben (Marvin Kapusta, Anm.) die Latte gestriffen hat. Ansonsten hatten sie nicht viel vom Spiel, wir hätten schon 4:0, 5:0 führen müssen.“

Eine Analyse, die Ebenthal-Trainer Thomas Hrubant gänzlich anders sah: „Die ersten zehn Minuten haben wir ein bisschen geschlafen, aber danach finde ich, dass wir 70 Minuten die bessere Mannschaft waren.“

Nach dem Elfmeter war Ebenthal nahe am 2:1

Dann lieber zurück zu den Fakten: Weikendorf ging mit der knappen Führung in die Halbzeitpause, Ebenthal glich in Minute 50 aus. Alexander Weirauch kam über rechts in ein Strafraumduell mit Michael Komenda. Der will nur den Ball weggespitzelt haben, haderte mit dem Elfmeterpfiff. Daniel Gasser verwandelte jedenfalls zum 1:1.

Jetzt - und da waren sich die beiden Trainer nun einig - war Ebenthal dem 2:1 näher, vor allem Vladimir Girman und Gasser näherten sich dem Kasten an. Das Tor gelang aber Weikendorf, wieder durch einen hohen Ball, den Billan in den Lauf von Bolf scherzelte (74.). Für die Gäste offenbar ein Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholten. Billan selbst verwandelte wenig später einen Elfmeter zum 3:1 und legte spät noch ein zweites und drittes Tor nach, womit er sein erstes Match als Spielertrainer mit einem Hattrick und zwei Assists beendete - und freilich grinste: „Ein super Einstand.“

Gegenüber Hrubant sah seine Elf wie erwähnt über weite Strecken besser und haderte: „Die haben so quasi aus drei Chancen fünf Tore gemacht.“

Statistik

Tore: Heim Christoph Billan (76., Elfmeter), Heim Christoph Billan (88.), Heim Christoph Billan (90.), Heim Denis Bolf (10.), Heim Denis Bolf (74.), Gast Daniel Gasser (50., Elfmeter)

Weikendorf: Michael Müller, Christian Gröger, Patrick Wiesinger, Christoph Roswald, Kristian Simonovic, Florian Prossenitsch, Philipp Roswald, Michael Komenda, Gergö Leka, Denis Bolf, Christoph Billan, Alexander Ludwig, Fabian Fischer, Raphael Schuch, Niko Majersky, Mano Seckar, Alexander Ludwig (60. statt Christoph Roswald), Niko Majersky (79. statt Philipp Roswald), Raphael Schuch (80. statt Kristian Simonovic)

Ebenthal: Marko Jankovic, Julian Bartl, Leon Dlapa, Alexander Weirauch, Marvin Kapusta, Erik Zacek, Daniel Gasser, Werner Veit, Radoslav Sekac, Martin Stolz, Vladimir Girman, David Pfalz, Georg Hofstetter, Jürgen Celerin, Simon Schwarzmann, Jonas Dlapa

Karten: Werner Veit (31. Gelb Kritik), Leon Dlapa (38. Gelb Foul), Julian Bartl (56. Gelb Foul), Leon Dlapa (78. Gelb-Rot Foul)