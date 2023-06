Achau hat seinen Gössinger-Nachfolger

Der SC Achau stellt die Weichen für die neue Saison. Nach dem freiwilligen Abgang von Michael Gössinger konnte der Club jetzt auch die wichtigste Personalie klären: Christian Pürer wird der neue Coach. „Wir haben schon vor dem Engagement mit Michael mit ihm gesprochen. Jetzt hat es für beide Seiten genau gepasst“, so Achaus Obmann Stefan Wagner. Interessenten habe es viele gegeben. „Aber wir hatten von Anfang an mit Pürer ein sehr gutes Gefühl.“ Am Montag wurde der Trainer der Mannschaft vorgestellt. Am 10. Juli soll er die erste Einheit leiten. Nicht mehr dabei sein wird Christoph Tesch, er nimmt sich eine Karrierepause. „Die Aufgabe des Trainers wird sein, dass wir schnell die Erlebnisse des letzten Spieltages aus den Köpfen bekommen und wir auch im nächsten Jahr wieder vorne mitspielen“, so Wagner.

Neuverpflichtungen gibt es noch keine, Pürer hat jetzt in den kommenden Tagen die Möglichkeit sich ebenfalls in den Gesprächen mit möglichen Kandidaten zu involvieren. Der neue Coach wechselt vom Wiener Sportclub 1b nach Achau. „Er hatte in Niederösterreich noch keine Anknüpfungspunkte und lebt in Oberlaa. Der Weg ist also nicht so weit“, so Wagner abschließend.