Achau im Tal der Tränen

Abgefangen. Im finalen Meisterschaftsspiel. Der SC Achau gibt in der letzten Partie der Saison den sicher geglaubten Meistertitel noch aus der Hand. Ein Umfaller gegen den SC Moosbrunn katapultiert den bisherigen Leader auf Platz zwei und damit in das Tal der Tränen. „Es ist unglaublich, was da passiert ist. Es ist schwer Worte zu finden“, erklärt Achaus Coach Michael Gössinger. Denn es war alles für einen Eintrag in die Vereinsgeschichtsbücher vorbereitet. Noch nie war Achau Meister geworden und noch nie war die Chance auf die Schale so groß wie dieses Mal gewesen. Ein Fanbus mit 90 Zuschauern war extra nach Moosbrunn angereist, der Sekt eingekühlt.

Petkovits sorgt für die Zwischenführung

Nach dem Anpfiff lief knapp zehn Minuten alles programmgemäß. Michael Petkovits sorgte per Kopf für das 1:0. „Doch wir hätten schon vorher netzen müssen“, so Gössinger, der schon vor der Partie eine unglaubliche Anspannung bemerkte. „Das war beim Aufwärmen schon so und auch bei der Ansprache.“ Eine Brandrede von Markus Weinhofer vor der Begegnung stachelte das Team nochmals auf, gab einen Schub für die Missionserfüllung. Doch mit einem fehlenden Pfiff von Schiri Maximilian Fischer beim 1:1 durch Mehmet Ögretmen nahm die Abwärtsspirale Fahrt auf. „Es war eine klare Abseitsposition. Das kann schon einmal passieren, aber dass das 2:2 dann nach einem Steiner-Kopfball nicht gezählt hat, ist nicht zu verstehen“, so Gössinger.

Die Uhr tickte und Achaus Angriffe wurden immer fahriger. „Wir haben uns die Bälle selbst aus dem Tor geschossen. Im Minutentakt haben wir Möglichkeiten versiebt. Wir hätten vier Partien spielen können, da wäre kein Treffer mehr gelungen.“ Mit dem Schlusspiff fielen die Kicker in sich zusammen. „Ich musste viele noch am Platz trösten. Wir sind dann noch lange an Ort und Stelle zusammengesessen. Aber es war alles schwer zu verdauen.“

Das Fazit von Gössinger fehlt klar aus: „Wir haben den Titel in der Rückrunde insgesamt vergeben. Zwölfaxing hat acht Zähler auf uns gut gemacht.“ Was bleibt ist ein Vize-Titel: „Das ist für den Verein keine schlechte Saison gewesen, aber unsere Mission haben wir nicht erfüllen können.“

Eine Mission, die Gössinger nicht fortführen wird: Er wird ja Trainer in Kaltenleutgeben.