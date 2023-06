Achauer patzten, Flamingos feierten

Zuschauer, Funktionäre und Spieler zückten ihr Handy und versuchten einen Kontakt zum SC Moosbrunn herzustellen. „Stimmt das?“ „Moosbrunn führt?“ „Ist die Partie aus?“ Viele Kicker des SV Zwölfaxing schüttelten schon während der Partie gegen Mitterndorf den Kopf, als sie beim Aufschrei einiger Besucher bemerkten, dass der Tabellenführer Achau in Moosbrunn einen Rückstand hinterherlief. Dann erhöhte Moosbrunn auf 3:1 und die Vorfreude auf dem Platz war spürbar.

Glücklicher Klubchef. Josef Adler machte es offiziell – er verkündete den Abpfiff in Moosbrunn und gratulierte anschließend mit der Mannschaft. Foto: Novak, Novak

Klubobmann Josef Adler gab schlussendlich dem Stadionsprecher das Zeichen: „Es ist aus. 3:1. Wir sind Meister!“ Die Spieler jubelten und die Bierduschen nahmen ihren Lauf. Über die Tore des Moosbrunner Mehmet Ögretmen freuten sich die Flamingos besonders. „Er hat geschrieben, dass er und seine Teamkollegen Zwölfaxing zum Meister machen werden“, berichtete der ehemalige Sportleiter Gerald Hladik der NÖN vor Ort über die Nachricht des gebürtigen Türken, der vor vier Jahren für Zwölfaxing spielte und noch gute Kontakte zu seinem alten Verein pflegt. Mit seinen beiden Treffern führte er Moosbrunn zum Sieg und ließ die Titelträume von Achau platzen.

„Nicht gedacht, dass wir Rückstand noch aufholen“

Noch vor zwei Monaten rechnete kein Zwölfaxinger mit einem derart knappen Meisterschaftsfinale. „Nach der Niederlage in Siebenhirten hatten wir sieben Punkte Rückstand auf Achau. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir das noch aufholen“, meinte Spieler Dominic Kreitmeier kurz nach dem Schlusspfiff. Spielertrainer Bernd Kovacs rechnete nicht damit, dass Achau in Moosbrunn Punkte liegen lässt, wollte mit seiner Mannschaft aber in den letzten Runden keine Punkte mehr abgegeben. „Ich habe nach Siebenhirten gesagt, dass ich alle Spiele gewinnen möchte. Das haben wir geschafft.“

Die acht Siege in Serie hatten sich schlussendlich ausgezahlt. Die Flamingos gewinnen mit zwei Zählern Vorsprung auf Achau die Meisterschaft und sind ab sofort erstklassig.

Gruß aus der Ferne: Die Moosbrunner gratulierten dem SV Zwölfaxing zur Meisterschaft. Torvorlagengeber Firat Sari und der Doppeltorschütze Mehmet Ögretmen sorgten dafür, dass Achau auf der Zielgerade noch den Titel verpasste. Foto: Selcuk Kam, Selcuk Kam

Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, dass es für Spielertrainer Bernd Kovacs sein letztes Spiel war. „Der Verein wünscht sich neue Impulse“, bestätigte Kovacs. Zudem beendet Verteidiger Marco Lederer seine Karriere.