Analyse der Transferzeit

Der SC Achau schrammte in der letzten Saison hauchdünn am Titel vorbei. Nun steht der nächste Anlauf am Programm. „Wir haben die Mannschaft zusammengehalten“, so Obmann Stefan Wagner. Mit Christian Pürer wurde ein neuer Coach geholt. Sturmtank Christoph Tesch wird nicht dabei sein, er macht eine Karrierepause. Zach wurde von Wiener Neudorf geholt und Tschurl vom UFC Laxenburg.

„Wir werden heuer einen Umbruch beim UFC Laxenburg erleben“, so Laxenburgs Coach Edis Hodzic. Gleich sechs U23-Kicker schlossen sich „Lax“ an. „Wir werden ganz vorne nicht landen, aber haben heuer wirklich junge Wilde beisammen.“

Bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl schmerzen die Karriereenden von Holzer und Schierer. Auch der Abgang von Juwel Florian Wirth schmerzt. Insgesamt sechs Spieler wurden geholt. Mit Mödlings Eduard Abramov hat einer auch 2. Klasse Ost/Mitte-Erfahrung. David Oberdorfer kommt zudem aus der Kaderschmiede SCR Altach.

Turka und Music als Münchendorfer Königstransfers

Besonders umtriebig zeigte sich Münchendorfs Coach Robert Florl. „Wir werden heuer auch endlich wieder eine U23-Mannschaft stellen und haben 18 Neuzugänge geholt.“ Dabei sind Eichkogels Kliton Turka oder Timur Music echte Kapazunder. Doch auch Mario Schopf oder Klein Kevin können dem SC weiterhelfen. „Wir streben einen Platz unter den Top-Fünf an.“

Zu den Mitfavoriten um den Titel gehört der ASK Eichkogel. „Ich will niemandem Unrecht tun, glaube aber schon, dass wir heuer besser aufgestellt sind“, erklärt Richard Blau. Besonders Marco Michetschläger konnte in den bisherigen Einheiten bereits einen Eindruck hinterlassen. „Die Mannschaft hat frisches Feuer“, so Blau.

Auch Brunns 1b wurde gegen Ende der Transferzeit noch einmal aktiv, verstärkte sich besonders in der Breite mit vielversprechenden Nachwuchsspielern, die auch den Sprung für höhere Aufgaben schaffen wollen.

In Siebenhirten wurde der Kader ebenfalls besonders nominell aufgefettet. „Viele haben sich selbst angetragen oder kamen durch Freunde. Wir werden sehen, wie wir uns als Mannschaft finden werden“, tappt Trainer Wolfgang Quinz noch ein wenig im Dunkeln. Abgänge gab es neben Berisha und Damböck jedoch keine.