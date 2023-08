Zwei Teams wollen es wissen

VfB Mödling

Der VfB Mödling beendete als Prügelknabe die letzte Saison. Dabei wurde den Bezirkshauptstädtern richtig eingeschenkt. In den letzten Meisterschaftsrunden kassierte die Elf 82 Gegentore. Doch mit der neuen Saison ist neue Struktur spürbar. Hauptverantwortlich dafür Sturm-Tank Denis Hamzic, der auch als Sportlicher Leiter fungiert. „Wir haben ruhig arbeiten können und uns ein schlagkräftiges Team aufgebaut.“ Dabei fliegt der VfB weiter unter dem Radar. „Für mich wird der ASK Eichkogel den Titel holen. Das ist der Top-Favorit.“ Die eigene Rolle? „Wir wollen unter die Top 5“, so Hamzic. Kommendes Wochenende wartet der Vize-Meister Achau. „Wenn es möglich ist, wollen wir anschreiben. Achau hat aber seine Karten zuletzt noch nicht aufgedeckt.“ Personell sind beim VfB bis auf Ilker Karakas und Erdem Yakin alle Mann an Bord.

SG Hinterbrühl/Gießhübl

Auf die SG Hinterbrühl/Gießhübl wartet zum Auftakt der ASK Eichkogel. „Das ist das schwerste Los, das man haben kann. Das ist der Top-Favorit. Das sind ganz andere finanzielle Dimensionen, die wir haben“, so der Sportliche Leiter Benjamin Avanessian. Nachsatz: „Wir wollen trotzdem alles hineinhauen.“ Die Energie in der Mannschaft sei „ein Wahnsinn. Die Burschen sind top-fit, haben zuletzt in den Probegalopps immer wieder Rückstände aufholen können.“ Tabellenmäßig will sich die SG Jahr für Jahr verbessern. Zuletzt stand Rang sieben zu Buche. Dabei will die SG wieder mit einer Phalanx an jungen Spielern reüssieren. „Da haben sich einige Youngsters aufgedrängt und Routinierte zeigen sich stark verbessert. Der Trainer hat die Qual der Wahl.“ Auf der Ausfallliste steht Benjamin Avanessian, doch auch Super-Fänger Marc Koczi muss gesperrt zusehen.

UFC Laxenburg

Kein Ticket für den Titelkampf hat der UFC Laxenburg. „Wir haben einen Kaderumbruch durchgeführt“, so Coach Edis Hodzic. Der Club setzt auf junge Kräfte. „Wir haben in der Vorbereitung sechs U-16-Spieler eingesetzt.“ Hodzic setzt den Fokus langfristig. Aktuell gelte es eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Zum Auftakt wartet der SC Moosbrunn. „Wenn man sich die letzten Testspielergebnisse ansieht, wäre man verleitet ein einfaches Los zu erwarten. Aber: Wir sind nicht in der Position irgendeine Mannschaft zu unterschätzen, das werde ich dem Team auch einimpfen.“ Für die erste Runde ist der angeschlagene Omar Elkabash fraglich, Orest Tsiakmakis ist privat verhindert, dazu hat Hossam Mohamed Ibrahim Shabaan noch Trainingsrückstand.

SC Münchendorf

Der SC Münchendorf will heuer einen weiteren Schritt nach vorne machen. „Ich bin tiefenentspannt und ruhig. Bis jetzt ist es gut gelaufen und wir haben viele Kicker für unser Projekt überzeugen können“, so Coach Robert Florl. Um den Titel werde der SC aber nicht mitspielen. „Das wäre fahrlässig und hochnäsig zu sagen, wenn es Top-Mannschaften wie ASK Eichkogel, SC Achau oder SC Siebenhirten gibt.“ Nachsatz: „Ein Platz um Rang fünf oder sechs wäre ein großer Erfolg für uns.“ Die Mannschaft zieht mit. „Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung.“ Der Ligaauftakt wird verspätet stattfinden. „Wir mussten den Auftakt gegen Brunn aufgrund vereinsinterner Hintergründe auf 22. August verschieben“, so Florl.

SC Achau

Der SC Achau verspielte in der letzten Sekunde in Abschlussspiel die Meisterschaft. „Trotzdem ist auch heuer nicht der Titel Pflicht. Wir wollen wieder vorne mitspielen, ab er wenn es die Meisterschaft nicht wird, dann ist das auch kein Beinbruch“, so Obmann Stefan Wagner. Dennoch: Mit Platz fünf wäre der Vereinschef nicht zufrieden. „Wir streben die Top-3 an.“ Der Kader ist nahezu gleichgeblieben. Sturm-Tank Tesch legte eine Karrierepause ein. Bei Knipser Petkovits gibt es noch Hoffnung. „Meinen letzten Infos nach hängt er noch eine Saison an.“ Ein wichtiges Puzzlestück für den SC. Die Favoritenrolle sei klar verteilt. „Der ASK Eichkogel ist der Top-Favorit“, meint der Obmann.

ASK Eichkogel

Die Enttäuschung um den verpassten Titel ist beim ASK passé. Mit Marco Michetschläger übernahm beim ASK ein neuer starker Mann als Spielertrainer das Zepter, soll der Mannschaft neues Leben einhauchen. Mit Iancu, Jan Michetschläger, Fenoli und Pfeifer verstärkte man sich außerdem punktuell mit viel Erfahrung. „Das Ziel ist es natürlich, ganz vorne mitzumischen. Für einen Meistertitel muss aber viel zusammenpassen. Das kann man nicht planen. Wir versuchen, so lange wie möglich mitzusprechen“, gibt Michetschläger die Marschrichtung vor. Die vergangene Vorbereitung bestritt man mit einer Weißen Weste. Mit einem Durchschnittsergebnis von 6:2 darf man sich bei den Guntramsdorfern in jedem Fall auf torreiche Spiele freuen.

SC Perchtoldsdorf II

Für die Perchtoldsdorfer 1b geht es in der Premierensaison darum, die Nachwuchsspieler an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Ergebnisse und die Tabelle sind für Trainer Dario Kukic hier vorerst noch zweitrangig, gehen mit guten Leistungen dennoch Hand in Hand: „Wir wollen, dass sich die Jungen entwickeln und für unsere Kampfmannschaft empfehlen. Dass wir in manchen Partien Lehrgeld zahlen müssen, ist uns bewusst. Eine tabellarische Prognose ist zum jetzigen Standpunkt noch unseriös.“ Die Vorbereitung lief jedenfalls nach Plan, wie Kukic erzählt: „Wir sind ready. Die Spieler konnten sich schon gut auf den Erwachsenenfußball einstellen. Wie wichtig die körperliche Komponente zum Tragen kommen wird, ist noch schwer abzuschätzen.“ Viele Kicker spielten in der Vorsaison in der U16-Landesliga.

SC Brunn II

So wie viele andere Vereine, hatte auch die Brunner 1b mit Urlauben in der Vorbereitung zu kämpfen. „Ich konnte bisher leider noch kein einziges Mal so spielen, wie ich das eigentlich gerne würde“, erzählt Trainer Clemens Haselgruber. Der Meisterschaftsstart wurde für die Jungbrunner jedenfalls um eine Woche verschoben. „Münchendorf hat angefragt, um eineinhalb Wochen zu verschieben. Die Gründe kenne ich nicht, aber uns passt es wegen der Urlaubszeit auch nicht schlecht rein.“ Ein klares Ziel definierte die Haselgruber-Elf nicht, versucht sich lediglich im Vergleich zum Vorjahr zu verbessern: „Wir wollen keine unnötigen Punkte gegen die Kleinen liegen lassen und wenn möglich die Titelkandidaten ärgern“, gibt Haselgruber die Marschrichtung vor. Positiv ist die Rückkehr von Florian Hahn nach überstandenem Kreuzbandriss.

SC Siebenhirten

„Durchwachsen.“ Kurz und prägnant definierte Trainer Wolfgang Quinz die vergangene Vorbereitung. Gegen Pottendorf und Wr. Neudorf hat man bis Saisonstart noch die Chance auf Erfolgserlebnisse. Die ersten fünf Spiele wurden mit 28 Gegentoren allesamt verloren. Quinz erhofft sich zur Meisterschaft eine Trendwende: „Wir gehören sicher nicht zu den Favoriten. Es ist für mich momentan schwierig, besondere Erwartungen zu haben. Ein konkreteres Ziel als das obere Drittel gibt es nicht“, erklärt der Coach. In Runde eins sind die Liesinger spielfrei. Mit dem SC Münchendorf bekam man kein gnädiges Los zum Startschuss: „Für mich eine große Unbekannte. Am Anfang haben sie sicher noch einiges vor und sind noch einmal deutlich gefährlicher“, so Quinz.