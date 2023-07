Denis Hamzic stellt VfB Mödling neu auf

Als kaltblütiger Goalgetter hat er sich bereits seinen Namen gemacht. Nun ist Denis Hamzic drauf und dran sich als Vereinsretter in Mödlings Klub-Historie zu schreiben. Denn: Beim VfB herrscht Aufbruchstimmung. In der letzten Saison taumelte der Club von einer herben Niederlage in die nächste, war umgeben von Gerüchten des Meisterschaftsrückzugs und nun scheint Mödling zurückzukehren wie der Phönix aus der Asche. „Ich glaube, dass uns mit dieser Mannschaft wirklich etwas gelingen kann“, so der Sportliche Leiter.

Ex-Trainer Terzi kehrt als Spieler zurück

Großspurige Ziele will Hamzic nicht benennen. Unüblich. Denn in den letzten Jahren war viel gesprochen und wenig geliefert worden. „Wir müssen uns erst finden“, so Hamzic, dann „schauen wir was drinnen ist.“ Doch die Namen sind keineswegs unbekannt. Taner Terzi kehrt zurück. Cavit Barman ebenfalls. Ilker Karakas und Erdem Yakin schließen sich ebenfalls dem neuen Mödlinger Projekt an. Geleitet wird die Truppe von Spielertrainer Semir Huremovic. „Er ist ein wirklich bärenstarker Zehner“, so Hamzic, der auch zwei Spieler von Landesligisten Lilienfeld präsentieren konnte. Armin Behremovic kam immerhin zu acht Einsätzen, Gianluca di Costanza gehörte dem Kader an. Mit Imre Misko und Elvis Balic wurden auch zwei Keeper geholt. Emir Horic und Hasan Suljic sollen die Abwehr stabilisieren, Fatih Teskin im Mittelfeld aufgeigen.