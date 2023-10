Bereits vergangene Woche wurde über eine Leistungssteigerung des Teams von Trainer Markus Horak berichtet. Damals verlor man zwar zu Hause, als man auf den SC Achau traf, mit 0:11, doch der Ausgang des Spiels spiegelte nicht die Leistung der Moosbrunner wider. Nun hieß der Gegner ASK Eichkogel, der mit acht Siegen aus acht Spielen und einem Torverhältnis von 25:6 die Tabelle anführte. Der Respekt war natürlich groß, doch Coach Horak war schon vor dem Aufeinandertreffen guter Dinge. Damals meinte er: „Wir wollen wieder gut trainieren, eine Leistungssteigerung sehen und versuchen, nicht so viele Tore zu bekommen.“ All diese Vorhaben wurden erfüllt. Der SC Moosbrunn präsentierte sich gegen Eichkogel wirklich gut und machte dem Tabellenersten über weite Strecken des Spiels das Leben schwer, auch, wenn das Ergebnis anderes vermuten lässt. Fünf der sieben Treffer erzielte der Spitzenreiter in der ersten Halbzeit. „Es war eine hervorragende Leistung meiner Mannschaft, vor allem zweite Halbzeit haben sie sich taktisch wirklich toll präsentiert“, freute sich der Moosbrunn-Trainer. Des Weiteren betonte Horak: „Für uns zählen nur Leistungen und keine Ergebnisse, wir wollen jede Woche einen weiteren Schritt nach vorne machen.“ Das Training scheine nun endlich zu fruchten und es freue ihn sehr, dass die Jungs sich endlich beweisen, dass sie es können.