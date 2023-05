„Dort läuft kein Zahnrad mehr“

„Das war das Tüpfelchen auf dem i“, nahm Trainer Christian Windisch nach der 0:6-Schlappe gegen Zwölfaxing vom SC Moosbrunn endgültig Abschied. Die mangelnde Einstellung der Spieler sowie die fehlende Unterstützung seitens des Vereines brachten ihm zum Umdenken.

Laut Trainer sei der Zusammenhalt von Kampfmannschaft und Reserve nicht vorhanden. Noch dazu wäre er mit kurzfristigen Spielerabsagen konfrontiert gewesen. „Da heißt es plötzlich, dass länger gearbeitet werden muss oder es gibt andere Gründe. Zwei Tage lang habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich die Mannschaft aufstellen soll, da ich nur mehr zehn Mann zur Verfügung hatte“, berichtete der Trainer im NÖN-Gespräch. Kurz vor Spielbeginn informierte er die Mannschaft über seinen möglichen Abgang. „Ich wollte sie heiß machen und dachte, sie würden für mich noch einmal richtig Gas geben, aber es war nicht so.“ Er verwies auch auf die fehlende Ausbildung der Kicker. „Viele haben kein Nachwuchstraining gehabt und wissen nicht einmal, welche Positionen sie eigentlich einnehmen.“

Windisch musste am Spieltag Matchbälle organisieren und kurzfristig als Linienrichter einspringen, da sich sonst keiner dafür bereiterklärte. „Vorher habe ich drei Reservespieler gefragt, ob sie in irgendeiner Weise aushelfen können und sie meinen, dass sie weg müssen. Ich bemerkte dann aber, dass sie beim Match zuschauen“, ärgerte sich Windisch.

Angeschlagene Spieler bleiben zu Hause

Er meinte, dass der damalige Umbruch den Verein beschädigt hat. „Normalerweise sind die Aufgaben in einem Verein verteilt und jedes Zahnrad läuft in das andere. Dort läuft aber kein Zahnrad mehr. Mit Ausnahme vom Obmann und dem Kassier gibt es niemanden, der unterstützt. Damals hat sich der ehemalige Obmann Gerd Bruckner noch oft die Fahne genommen und hat den Linienrichter gemacht, aber eigentlich sollte das ein Reservespieler machen.“

Obmann Thomas Zadracil meinte dazu: „Es gibt im Hintergrund viele Leute, die für den Verein arbeiten, die der Trainer aber nicht auf dem Schirm hat. Nun ist es tatsächlich erstmals der Fall gewesen, dass er kurzfristig die Fahne in der Hand halten musste. Ich selbst half in der Kantine aus und ich konnte auch nur die Spieler fragen, ob sie einspringen können.“ Genau das war aber nicht der Fall und der Obmann bestätigt, dass es Problemfälle in der Mannschaft gibt. „Es gibt einige Spieler in der Kampfmannschaft, die nicht die richtige Einstellung und den richtigen Teamgedanken haben. Verletzte oder angeschlagene Spieler sollten zumindest auf den Platz kommen, um die Mannschaft zu unterstützen.“ Der Klubchef betonte mehrmals, dass er mit dem Trainer nicht im Bösen auseinander gegangen sei und der Spielbetrieb auch nicht in Gefahr sei.

Die Kampfmannschaft und die Reserve rücken nun näher zusammen und werden eine Trainingseinheit gemeinsam machen. Das Donnerstag-Training der Ersten wird Spieler Philipp Preisinger übernehmen, der künftig auch den Spielertrainer-Posten übernimmt. Als Unterstützung wird ihm Reserve-Coach Markus Horak zur Verfügung stehen.