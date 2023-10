Ebergassing bleibt hinter eigenen Erwartungen

Am Wochenende war der SC Münchendorf in Ebergassing zu Gast und galt als klarer Underdog in dieser Partie. Grund dafür ist die derzeitige Tabellensituation. Münchendorf lag vor der Partie mit gerade einmal drei Punkten auf dem vorletzten Platz, woran sich, bis auf deren Punktesituation, die nun etwas besser aussieht, auch nach diesem Sieg nichts geändert hat. Lediglich der Abstand auf Laxenburg ist auf einen Zähler geschrumpft. Ebergassing-Coach Bernhard Böhm fand klare Worte für die Leistung am vergangenen Samstag: „Eigentlich müssen wir nach so einem Spiel geschlossen zur Vereinsleitung gehen und uns entschuldigen. Man kann Spiele verlieren, aber nicht so.“ Was die Situation des SC Ebergassing betrifft, liegt der Verein derzeit etwas hinter den eigenen Ansprüchen und Erwartungen.

Vier Punkte aus den letzten vier Partien

Die letzten Wochen liefen für das Team von Bernhard Böhm nicht so wie geplant. Aus den letzten vier Partien konnte Ebergassing gerade einmal vier Punkte mitnehmen und liegt somit nach acht gespielten Runden auf dem siebten Tabellenplatz, mit acht Zählern Rückstand auf Platz zwei.

Die Gegner der vergangenen Wochen hießen Eichkogel, Brunn, Siebenhirten und zu guter Letzt eben Münchendorf. Gegen den ASK Eichkogel ist es definitiv keine Schande, als Verlierer vom Platz zu gehen, denn der Tabellenführer spielt mit neun Siegen aus neun Spielen derzeit außer Konkurrenz. Als nächstes wartete der SC Brunn, den man mit 1:0 besiegen konnte, ehe man in Siebenhirten nur remis spielte. Es wird mit Sicherheit eine Leistungssteigerung in den kommenden Wochen benötigen, um Plätze gutmachen zu können. „Gegen Hinterbrühl müssen wir ein anderes Gesicht zeigen.“