Ebergassing: Neustart mit Ambitionen

Es war ein Jahr zum Vergessen: Der SC Ebergassing ging mit Pauken und Trompeten in die Saison und stand plötzlich kurz vor dem Abgrund. Mit Neo-Obmann Franz Hagen wurde der Karren noch einmal aus dem Dreck gezogen. „Die Spieler sind größtenteils geblieben und haben uns durch diese schwere Zeit gebracht“, blickt Sportlicher Leiter Patrik Böhm mittlerweile gelassen zurück. Der Verein ist wieder auf Schiene. „Der Schuldenbrocken wurde abgearbeitet und wir können uns endlich wieder Sachen leisten“, so der Funktionär. „Der SC Ebergassing lebt wieder!“

Und weil der Verein neuen Mut schöpft, soll heuer auch ein ambitioniertes Ziel her. „Ich möchte mit dieser Mannschaft in den Top-8 landen“, möchten Böhm und Co. den Tabellenkeller klar verlassen.

Für das Projekt wurden neue Spieler geholt. „Es sind vier bis fünf Kampfmannschaftsspieler dabei. Und wir haben jetzt auch Ersatz, falls es eng wird“, so Böhm. Insgesamt neun Neulinge wurden an Bord geholt. Auf der Abgangsliste steht mit Elvis Balic lediglich ein Name.