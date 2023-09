Ebergassing siegt im Derby gegen Moosbrunn

Ebergassing ging als Favorit in diese Partie und wollte den zweiten Saisonsieg einfahren. Im ersten Durchgang geling es den Moosbrunnern, so gut es ging dagegenzuhalten, auch, wenn es nach 45 Minuten auch gut gerne eine klare Führung für die Böhm-Truppe hätte geben müssen. „Von den Torchancen her, hätten wir da bereits mit 6:0 führen müssen“, wie Ebergassing-Trainer Bernhard Böhm feststellte. Der SC Moosbrunn startete motiviert in die zweite Halbzeit, doch plötzlich ging den Gästen der Knopf auf und der Torregen war eröffnet. „Nach unserem ersten Gegentreffer haben wir uns leider das Leben schwer gemacht und noch einige weitere Treffer gegen uns kassiert“, wie Moosbrunns Co-Trainer Danny Roll-Kolm enttäuscht schilderte. Am Ende durften sich die Ebergassinger über einen deutlichen 0:5-Derbysieg freuen und steht nun mit sieben Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Ebergassing mit starkem Saisonstart

Die Saison startete mit einem 2:3-Erfolg über Perchtoldsdorf II. Daraufhin war man eine Woche spielfrei und konnte Kräfte für das Heimspiel gegen den SC Lanzendorf sammeln. Die Zuschauer bekamen ein 5:5-Torspektakel zu sehen, in denen das Team von Bernhard Böhm einen 1:4-Rückstand aufholen konnte und Moral bewies. Nun folgte ein deutlicher Derbysieg über den SC Moosbrunn. Mit sieben Punkten aus drei Partien darf man von einem erfolgreichen Saisonstart sprechen. Dieser Auftakt macht den Fans des SC Ebergassing große Hoffnung auf die noch bevorstehende Meisterschaft. Ob es am Ende reichen wird, um ganz vorne ein Wörtchen mitreden zu können, bleibt abzuwarten. Das Zeug dazu hat diese Mannschaft allemal, wobei man abwarten muss, wie man sich gegen den ASK Eichkogel präsentieren wird. Kommendes Wochenende wartet mit dem SC Achau kein einfacher Gegner, nichtsdestotrotz sollen drei Punkte her.